Quando parliamo di orto e ortaggi parliamo necessariamente di stagionalità. E la stagionalità ha bisogno di un’attenta organizzazione. Dalla nostra parte abbiamo però un fattore naturale importante. Ogni anno infatti le stagioni si susseguono più o meno con gli stessi tempi e nelle stesse maniere. E, come ogni anno durante ogni stagione dovremmo preoccuparci ed occuparci di quella successiva. Il caldo mese di agosto infatti non dovrebbe farci scordare che un possibile freddo novembre può essere alle porte. Noi umani possiamo prepararci al freddo, ci adattiamo abbastanza bene ai cambiamenti di temperatura. Gli ortaggi molto meno, e dunque risulta necessario pensarci già prima. In particolare, in molti si si dimenticano di compiere quest’azione per l’autunno. Infatti, attenzione perché metterà in pericolo orto e ortaggi chi non fa questa cosa ad agosto.

Un’azione importantissima da fare adesso e un’altra tra poco

Quando in molti pensano alla fase di semina altri pensano a trapiantare. In parole povere, il trapianto è un’azione che mira a mettere nella terra una piantina già curata. Non andremo dunque a mettere nella terra solo un seme, ma proprio una piccola pianta. La questione è molto delicata dato che ogni pianta ha le sue caratteristiche e le sue specificità. Le piantine da travasare o trapiantare possiamo farle crescere direttamente in casa o comprarle nel vivaio più fornito e vicino. Inoltre, per trapiantare correttamente una piantina dobbiamo conoscere bene il periodo giusto per farlo. Essenzialmente, dobbiamo considerare due fattori: quanto è diventata grande la piantina e se fa caldo o freddo.

Certo, in agosto chi ha l’orto ha già tantissimo da fare. Tra le altre cose, per riuscire a fare tutto in tempo servirebbe seguire alcune regole e programmare tutto per bene. In particolare, nel nostro orto agostano dovremmo trapiantare le seguenti piantine. Spinaci, cetrioli, cicoria, basilico, porro e asparago. In molti scelgono anche di trapiantare i vari cavoli e la lattuga. Infine, ci sono degli agricoltori esperti che trapiantano le melanzane e le zucchine e il mais a inizio mese. Troppo più tardi sarebbe rischioso e le piantine potrebbero non dare i frutti (o le verdure) sperati.

Consigli e considerazioni finali

La geografia ha dato all’Italia una grande diversità di climi e temperature, anche nella stessa stagione. Di conseguenza, la lista di cui abbiamo parlato prima è indicativa e può variare da regione a regione. Inoltre, conta molto l’esposizione del terreno in cui facciamo l’orto.

Infine, non dobbiamo scordarci che le piantine appena travasate sono deboli. D’estate fa caldo e di solito piove poco. Di conseguenza, dobbiamo poi ricordarci di annaffiare spesso le nostre piantine e, in caso, coprirle se c’è troppo sole.

Approfondimento

