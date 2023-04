Damiano dei Maneskin: attento a questa sua foto perché è una pesantissima truffa che ha già svuotato il portafogli a tantissimi

In questi giorni in rete gira una truffa molto ben congegnata che purtroppo ha coinvolto l’immagine di Damiano dei Maneskin. I malfattori stanno utilizzando nome e foto del cantante, ovviamente inconsapevole di ciò che sta accadendo, per truffare diverse vittime. Ecco quindi cosa sta accadendo nello specifico e come proteggersi.

Damiano David è, senza alcuna ombra di dubbio, uno dei volti più noti e seguiti in questo momento. Il giovane cantante, infatti, sta avendo un successo planetario indescrivibile che non sembra neanche accennare a fermarsi. Con la band dei Maneskin e con i compagni Victoria, Ethan e Thomas, l’artista sta scalando ogni sorta di classifica possibile. E non solo in Italia. Il successo del gruppo musicale che ha vinto l’Eurovision nel 2021, infatti, raggiunge qualsiasi angolo del globo. Ma la notorietà, a volte, può portare anche dei fastidi non da poco e delle cose negative. Ed è quello che sta accadendo con una truffa che sta girando in rete e che sta usando il volto di Damiano per ingannare le proprie vittime.

Damiano David e la foto che sta girando che sarebbe in realtà un inganno per svuotare il portafoglio delle povere vittime

Il front-man della band musicale Maneskin è sicuramente conosciuto da milioni e milioni di persone. E non importa neanche l’età. I suoi fan, infatti, vanno dall’adolescenza all’età più avanzata. Questo perchè tutti sono coinvolti dall’euforia e dalla grinta della band musicale di Roma che sta letteralmente riempiendo gli stadi da anni. Il problema, però, è che il suo nome, ovviamente, non è noto solo ai fan disinteressati che non vogliono far altro che ascoltare la sua musica. Ci sono, infatti, anche truffatori che, conoscendo la fama del cantante e della band, tentano di approfittarsene.

Fai davvero attenzione alla truffa che coinvolge una foto che sta già mietendo vittime

Le truffe online sono davvero molto comuni. E spesso, purtroppo, sono diversi gli utenti che cascano in pieno nei tranelli perchè spinti dalla buona fede. Il problema, però, è che bisogna imparare a riconoscere questo tipo di inganni, per poterli evitare. E, soprattutto, per non rimanere con il conto in rosso. In questo caso, la truffa riguarda un messaggio

WhatsApp molto particolare. Se visto da fuori, potrebbe sembrare assurdo, ma l’SMS inviato è pensato in modo molto specifico e quindi non pochi potrebbero cadere in questa trappola. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta.

Damiano dei Maneskin: attento a questi truffatori che stanno utilizzando la sua foto per raccogliere denaro

Il messaggio WhatsApp inizia in modo molto tranquillo, e l’utente che lo riceve viene immediatamente rassicurato. Infatti, il testo inizia con un finto Damiano che si presenta e che dice di essere in difficoltà. I truffatori, spacciandosi per il giovane artista romano, spiegherebbero che la band ha bisogno di aiuto perché si trova in una situazione in cui non può prelevare da nessuna parte nè chiedere soldi. E che, se si è dei veri fan, allora si potrebbe dare un aiuto. Il messaggio è molto dettagliato tanto che qualche vero affezionato alla band musicale potrebbe dare una mano senza pensarci due volte. Il problema è che l’aiuto non arriverebbe assolutamente ai propri beniamini, ma a dei truffatori che si spacciano per il front-man dei Maneskin.

Ma ora arriva la ciliegina sulla torta: i malfattori, per rassicurare il ricevente del messaggio, inviano una foto di Damiano che sembra fatta al momento, dicendo che è scattata proprio per dimostrare che stanno davvero parlando con il cantante. Ovviamente, si tratta di un’immagine presa da Internet, che il cantante ha probabilmente condiviso sui social mesi prima. Ed ecco che scatta la truffa: invio della foto e poi la richiesta dei dati della carta di credito. Dunque, ecco come viene usata la foto dell’inconsapevole Damiano dei Maneskin: attento a questi truffatori. Ricorda che il cantante non chiederebbe mai soldi ai fan tramite un messaggio WhatsApp. Quindi, se dovessi ricevere questo messaggio, blocca il mittente e segnala il tutto alle autorità.