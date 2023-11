Dal Vix arriva un segnale di allerta per Wall Street-Foto da imagoeconomica

La situazione grafica rimane invariata, così le nostre preoccupazioni. In concomitanza della scadenza del setup nero annuale del 30 ottobre è iniziato un rimbalzo che andava valutato attentamente durante questa settimana borsistica. Quali sono ad oggi le nostre conclusioni? Sembra che i nostri dubbi stiano per trovare conferma. Oggi dal Vix arriva un segnale di allerta per Wall Street.

Si torna a scendere?

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 9 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

33.891,95

Nasdaq C.

13.521,45

S&P500

4.347,35.

Abbiamo dubbi e li abbiamo rimarcati da diverse settimane.

I nostri setup con probabilità del 90% tendono a intercettare minimi/massimi assoluti e relativi. Fra quelli rossi c’è invece alternanza di segnale con probabilità del 70% circa. Questo significa che al setup rosso del 4 agosto che ha centrato un massimo, dovrebbe seguire quello del 30 novembre con un minimo. E per il momento questo scenario non è stato ancora sconfessato dai prezzi.

Infatti, solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità l’ipotesi che il ribasso sia ancora in corso:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Dal Vix arriva un segnale di allerta per Wall Street

I prezzi, dopo che il 30 ottobre avevano centrato primari supporti, avevano iniziato un forte rialzo inanellando rialzi consecutivi che non si vedevano da diversi mesi. Questo rialzo ha portato i prezzi a contatto con le trend line che scendono dai massimi del mese di agosto. Intorno a questi livelli i volumi sono diminuiti, si sono affollate divergenze ribassiste e ora i prezzi sembrerebbero all’inizio di una fase di ritracciamento. Frattanto il Vix potrebbe aver generato un segnale di minimo.

I prossimi giorni, soprattutto lunedì e martedì prossimo ci daranno indicazioni molto affidabili.

