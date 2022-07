Quando si arriva al tanto atteso momento del pensionamento si dovrà fare i conti con un reddito minore. L’assegno mensile, infatti, non rispecchia quasi mai l’ultimo stipendio ed è sempre più basso. Non sempre, per questo motivo, il pensionato riesce a condurre una vita dello stesso tenore di prima della quiescenza. E deve cominciare a risparmiare per tentare di arrivare a fine mese. Soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo con un’inflazione galoppante e prezzi alle stelle. Ma non tutti i pensionati sanno che dal Canone RAI alla TARI ridotta spettano queste agevolazioni.

Benefici pensionati 2022

Anche per il 2022 i pensionati possono contare su 4 agevolazioni che garantiranno il potere di acquisto delle pensioni. Per gli over 75, infatti, sono previsti sconti in bolletta telefonica, della luce e del gas oltre all’esenzione del Canone RAI. Quest’ultimo beneficio richiede di avere compiuto i 75 anni ed avere un reddito inferiore agli 8.000 euro. Per averne diritto bisogna presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

Anche sulla bolletta del telefono si ha diritto all’esonero del canone fisso ma solo con l’operatore TIM e se si ha un reddito fino a 6.713 euro. Pure in questo caso serve presentare richiesta a TIM ma ci si può far aiutare anche da un CAF nella presentazione. E poi, ovviamente i pensionati che versano in condizione di disagio economico possono richiedere il Bonus sociale con sconti in bolletta di acqua, luce e gas.

I pensionati, poi, hanno diritto a delle riduzioni anche per viaggiare. Trenitalia e Alitalia. Sui treni con la Carta Argento, che costa 30 euro, si può avere lo sconto del 10, del 15 o del 25% una volta compiuti i 60 anni. Alitalia, invece, per i pensionati prevede una scontistica del 30% ma solo sulle tratte nazionali. Per i voli esteri gli sconti sono variabili.

Dal Canone RAI alla TARI ridotta ecco 4 agevolazioni che l’Agenzia delle Entrate riconosce ai pensionati

I pensionati hanno uno sconto sul pagamento dei bollettini postali. Solitamente il costo per il pagamento del bollettino è di 1,80 euro. Per i pensionati, indipendentemente dal reddito, solo esibendo il documento di identità allo sportello si sarà esonerati dal pagamento.

In ultimo, ma sicuramente non meno importante, per i pensionati c’è una riduzione sul pagamento della TARI. L’imposta sui rifiuti va pagata scontata, però, solo se si rientra in precisi limiti ISEE e c’è da precisare che non tutti i Comuni prevedono la riduzione. Consigliamo, quindi, di informarsi presso il proprio Comune per vedere che benefici prevede per i pensionati.

Lettura consigliata

Come trovare e ottenere coupon gratis da stampare o ritagliare per fare la spesa al supermercato oppure online risparmiando