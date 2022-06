Una nuova settimana è appena iniziata e la mente di molti è già rivolta all’estate. I pianeti, anche per la settimana del 13 giugno si sono espressi in favore di alcuni segni zodiacali. Mentre Ariete e Leone sono appena usciti da un inverno disastroso per lo Scorpione la prima settimana di giugno non è stata rose e fiori. Tuttavia, come gli amanti della materia ben sapranno, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Gli Scorpioni, infatti, vivranno una bella settimana insieme alla Vergine e alla Bilancia. L’oroscopo, come si sa, non va preso alla lettera ma potrebbe servire per migliorare le proprie performance sia in amore che sul lavoro. Consultarlo ci porterà ad affrontare le giornate con il piede giusto o, in alternativa, potrà darci la giusta carica per contrastare la negatività.

Dal 13 giugno oltre alla Bilancia ecco 2 segni zodiacali che potrebbero ricevere una valanga di soldi ed essere baciati dalla fortuna in amore

Per la Bilancia il periodo sarà particolarmente positivo sul lavoro. Le decisioni non saranno semplici ma se prese con attenzione porteranno enormi soddisfazioni. Alcuni potrebbero partire per una trasferta che darà l’opportunità di fare conoscenze molto interessanti. I soldi non mancheranno tra promozioni e giocate fortunate. Per gli autonomi potrebbero essere in arrivo proposte lavorative molto interessanti. In ambito amoroso la Bilancia continuerà a coltivare la relazione senza particolari intoppi. In alcuni casi, però, bisognerebbe imparare a dire la propria quando le cose non funzionano.

Scorpione

Per lo Scorpione la settimana del 13 giugno si aprirà con diverse novità sul fronte lavorativo. Infatti, appariranno finalmente diverse opportunità che andrebbero valutate con molta attenzione. Alcuni potrebbero addirittura ricevere l’occasione della vita, per questo la valutazione sarà fondamentale. Potrebbe, poi, essere in arrivo un aumento di stipendio che farà sentire più sicuri dal punto di vista economico. Questa sicurezza potrebbe trasformarsi in nuovi acquisti, dalla casa alla macchina nuova. Ma attenzione a non strafare. In amore, invece, le acque saranno ancora particolarmente agitate. Difficile farsi capire e venirsi incontro se non si riesce a discutere con serenità.

Vergine

Da ultimo tra i segni che vivranno una settimana tranquilla all’insegna delle soddisfazioni troviamo la Vergine. Mostrarsi aperti a nuove esperienze sarà la chiave che permetterà alle Vergini di cambiare vita. Sul lavoro si potranno accettare delle interessanti proposte, ma è soprattutto in amore che potrebbero esserci i cambiamenti più eclatanti. Ai nati sotto al segno della Vergine ancora single basterà guardarsi attorno per fare nuove conoscenze. Quindi, dal 13 giugno oltre alla Bilancia ecco 2 segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna.

