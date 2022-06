Avremo ortensie dai colori brillanti e piante di limone rigogliose grazie a questi concimi naturali che scacceranno anche le lumache

Chi ha la passione per il giardinaggio, conosce bene quali siano le regole per una perfetta crescita vegetativa. Innaffiare spesso, ma con poca acqua, giusta esposizione solare e concimazione frequente. Ogni pianta, poi, necessita di diverse accortezze. Vi sono quelle che hanno bisogno di un terreno a pH acido, quelle che, addirittura, non necessitano di acqua per parecchi giorni e così via.

Insomma, avere balconi e giardini fioriti e da invidia è semplice, basta conoscere delle piccole, ma importanti regole. Come nel caso delle splendide ortensie. Questi fiori sono davvero eccezionali e donano alla casa un tocco di eleganza, con i colori blu o rosa.

L’ortensia ha una buona adattabilità, il che rende questo fiore uno dei preferiti da tantissime persone. Tuttavia, se volessimo trovare una pecca all’ortensia, questa sarebbe l’infestazione da cocciniglia. L’ortensia attira questo parassita in modo quasi irrimediabile, mangiandone le foglie che, così, appaiono spente.

Accantonando per un momento questo discorso, anche la pianta di limone è una delle preferite da milioni di italiani. Raffinata e profumata, è sempre bello vedere una varietà di giallo sui nostri balconi. Ma come l’ortensia, la pianta da limone verrebbe infestata anche dalle lumache.

Detto questo, è possibile rendere queste piante meravigliose e, allo stesso tempo, proteggerle dai parassiti e dalle lumache? La risposta è assolutamente affermativa. Attraverso i concimi naturali, che fungerebbero anche da repellente.

Gli scarti da cucina

Avremo ortensie dai colori brillanti e piante di limone rigogliose e se non crediamo, proviamo. Non costa nulla, dal momento che si tratta di concimi a base di scarti da cucina. Innanzitutto, i fondi di caffè sono dei potenti fertilizzanti ma, al contempo, anche degli ottimi alleati contro i parassiti.

Anche la cenere del pellet è ottima, o quella del barbecue, soprattutto perché, oltre ad allontanare le lumache, rende più sgargiante il colore delle ortensie. Inoltre, un ulteriore aiuto come repellente ci viene donato dalla buccia della cipolla.

Sia le ortensie, che la pianta di limone hanno bisogno di azoto, fosforo e potassio. Un ottimo concime naturale può essere l’unione di un guscio d’uovo, di una buccia di banana e della cenere, insieme all’aceto bianco diluito in acqua.

Avremo ortensie dai colori brillanti e piante di limone rigogliose grazie a questi concimi naturali che scacceranno anche le lumache

Questi scarti di cucina possono essere usati come fertilizzanti, quindi, attraverso l’unione con l’acqua, da inserire all’interno di un annaffiatoio. Oppure, possono essere inseriti all’interno del terreno.

Per donare vivacità all’ortensia, oltre ai prodotti già citati, potrebbe essere utile anche il tè verde.

Travasiamo il contenuto della bustina direttamente sul terreno, oppure travasiamo l’infuso.

Invece, per quanto riguarda la cipolla, dovremmo portare ad ebollizione dell’acqua e poi mettere la buccia di questa in ammollo per almeno un’ora. Successivamente, dovremmo filtrare e travasare all’interno di un contenitore spray.

