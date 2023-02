Cuocere la pasta senza sale? Prova queste alternative per primi piatti gustosi e attento agli errori

La cucina italiana è ricca di piatti prelibati e ogni occasione è buona per prepararli o gustarli al ristorante. Si predilige soprattutto la pasta. Potremmo cuocerla anche senza sale con saporite alternative. Vediamo quali.

Quando pensiamo a cosa mangiare a pranzo spesso immaginiamo un piatto di pasta fumante. Secca o fresca oppure ripiena, lunga o corta è la regina della tavola. Le feste poi profumano di lasagne o pasta al forno con gustosi ragù di carne o verdure.

Ciò che serve per cuocerla si riassume in due ingredienti, ossia acqua e sale.

Quanto sale assumere al giorno?

Secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, il consumo pro capite al giorno di sale dovrebbe essere al massimo di 5 g per gli adulti. Questo minerale, soprattutto se iodato, contribuirebbe a varie funzioni nel corpo. L’equilibrio si otterrebbe grazie a un’adeguata assunzione anche di potassio. Gli eccessi causerebbero, invece, seri problemi cardiocircolatori e cerebrali, renali, ossei ecc. Troviamo in natura il sale negli alimenti. L’introito eccessivo potrebbe derivare dal consumo di cibi conservati, come legumi, tonno in scatola oppure di snack e patatine fritte confezionate. Per limitare eventuali rischi, a volte potremmo cuocere la carne marinata ed evitare di salarla. Si potrebbe condire l’insalata con olio e aceto di vino o di mele, oppure del succo di limone. Si può grattugiare la scorza degli agrumi non trattati sia sulle verdure che su pollo o pesci. Aggiungiamo anche spezie e origano.

Per quanto riguarda la pasta, se abbiamo finito il sale oppure vogliamo limitarne l’assunzione, possiamo adottare delle alternative.

Si può cuocere la pasta senza sale?

Prova queste alternative Mettiamo insieme un gambo di sedano, della maggiorana, alloro e salvia. Leghiamo il tutto con un filo da arrosto e immergiamo il mazzetto aromatico nell’acqua. Cuciamo normalmente la pasta e togliamolo alla fine tirando il cordoncino. Un altro metodo per cuocere la pasta senza il sale consiste nel buttarla dentro a un brodo vegetale bollente. Sarebbe meglio farlo a casa, ad esempio con sedano, carote e cipolle e altri aromi. Se compriamo il dado, controlliamo negli ingredienti e scegliamo quello senza sale aggiunto.

Potremmo sostituire il sale da cucina con un ingrediente che si usa per il Bloody Mary. Parliamo del sale di sedano. Si può comprare già pronto o farlo a casa. Bisognerebbe essiccare in forno a 40 gradi per qualche ora dei gambi di sedano a pezzetti e poi metterli nel mixer. Possiamo usarli per la pasta ma anche per insaporire carni e verdure.

Come cuocere la pasta senza errori

Cuocere la pasta senza sale? Prova queste alternative saporite. Scopriamo ora come ottenere un buon risultato quando cuociamo normalmente la pasta.

Innanzitutto usiamo una pentola bassa e larga per la pasta corta o ripiena, alta per quella lunga. Riempiamola, ma non completamente, con un litro di acqua per ogni 100 g di pasta. Copriamo la pentola con il coperchio in attesa dell’ebollizione, solo in quel momento aggiungiamo il sale marino iodato, 10 g per ogni litro d’acqua. Dopo buttiamo la pasta. Scoliamola quando mancano pochi minuti alla fine del tempo consigliato e trasferiamola nella padella del sugo. Versiamo poca acqua di cottura e mantechiamo a fuoco basso. In questo modo si impregnerà meglio del condimento.