Non è facile spezzare la routine, spesso, però, è necessario farlo. Soprattutto se si vive in una grande città o comunque in una realtà urbana dove si rischia di perdere il contatto con la natura.

In Italia, fortunatamente, ci sono diversi luoghi che consentono di riallacciarlo. Serve solo esserne a conoscenza di quali siano e capire come poterli raggiungere. A volte sono vicini alle maggiori metropoli e, dunque, risultano facilmente raggiungibili.

Da vedere vicino Milano in un giorno e arrivando in treno c’è questo bel luogo

Cosa c’è da vedere vicino Milano e che si può vedere in un giorno o mezza giornata? Sono in tanti a porsi questa domanda, perché spesso si ha poco tempo a disposizione. Tra le molteplici risposte possibili, vale la pena considerare l’ipotesi di visitare il Parco delle Noci.

Il sito del WWF la definisce come una “piccola oasi urbana”. In passato era un’area di cantiere ferroviario, oggi è meta di visite e custodisce allestimenti didattici per le visite delle scuole. Ci si trova a ovest di Milano, per la precisione nel Comune di Melegnano.

A due passi da Milano un luogo che suscita grande intesse

Ciò che oggi rappresenta questa realtà è il frutto di un’opera di recupero naturalistico risalente a ormai circa trent’anni fa. L’area, ampia tre ettari e mezzo, è un luogo in cui si è praticamente ricostruito l’ambiente naturale tipico della Pianura Padana. Questo lo si deve a tutti gli elementi del bosco, la cui superficie occupa buona parte dell’intera oasi. All’interno ci sono anche un piccolo lago e uno stagno didattico.

Gli appassionati troveranno, dunque, piante e animali che stuzzicheranno il loro interesse. Si possono citare, ad esempio, i salici o le querce come alberi. Così come l’allocco o la volpe come animali. Tuttavia, c’è un’importante varietà.

L’apertura dell’oasi, in base a quanto specificato, è prevista in primavera e nei primi periodi autunnali. I dettagli relativi a date e orari in cui si può accedere, come si legge sul sito del WWF, sono da ricercare sui canali social del WWF Sud di Milano.

Le visite, inoltre, devono essere guidate e prenotate. Per informazioni più dettagliate, dunque, meglio rivolgersi all’ente indicato.

Non è difficile arrivare in treno o in auto da Milano

L’oasi è facilmente raggiungibile da Milano e da tutta la Lombardia. Dalla stazione ferroviaria di Melegnano all’oasi la distanza a piedi è di circa cinque minuti. Anche in auto la distanza tra il casello e il luogo di arrivo è abbastanza contenuto.

L’occasione è, inoltre, proficua per visitare il Comune dove si possono trovare diversi luoghi degni di nota. Tra questi c’è, senza dubbio, il Castello Mediceo. Tutte opportunità, dunque, per chi cerca un luogo da vedere vicino Milano in un giorno e arrivando facilmente a destinazione. In treno o in auto.

A proposito di oasi, inoltre, non molto lontano da quelle zone si può visitare anche il Bosco di Vanzago.

