Dimostrare 10 anni in meno e sentirsi più bella: ecco i segreti anti età della showgirl Martina Colombari

La bella showgirl concorrente di Pechino Express sta sfoggiando la sua bellezza acqua e sapone. Niente trucco e niente inganno, e nessuno direbbe mai qual è la sua vera età! Quali sono i suoi segreti di bellezza? Scopriamolo insieme.

L’ex Miss Italia e madre di Achille Costacurta quest’anno compirà 48 anni ed è in forma smagliante. L’abbiamo vista scorrazzare con lo zaino in spalla nel cuore selvaggio della lontana Asia. Anche se lei e il figlio sono stati appena eliminati la sua incredibile bellezza non è passata inosservata. In tante si sono chieste come faccia a sembrare così giovane anche alla sua età. Di chi è il merito? Natura, chirurgia o una buona dieta?

Dimostrare 10 anni in meno e sentirsi più bella, diresti mai che Martina ha 48 anni?

Partiamo dall’allenamento e da una dieta sana ed equilibrata. È difficile mantenere un fisico del genere senza stare attente a tavola, purtroppo. Ma questo non significa stare a dieta restrittiva tutto il tempo, ma solo mangiare bene e senza eccessi. Anche l’allenamento, poi, ha il suo ruolo fondamentale e si può trattare di sport o di semplici esercizi. Proprio come la bella Elisabetta Gregoraci che si allena a casa, ad esempio.

Ma veniamo al sodo, si può avere quell’aspetto senza ricorrere a ritocchini o usare trattamenti? È decisamente difficile, anche con un ottimo DNA bisogna prendersi molta cura della propria pelle oltre che dei muscoli. Lo sa molto bene Martina Colombari che invece del medico estetico preferisce una buona cura della pelle. Certo, è possibile che qualche punturina l’abbia fatta nel corso degli anni, ma piuttosto vitamine o acido ialuronico.

Vitamine, ossigeno terapia, collagene, la beauty routine da copiare

Dice lei stessa che mantenere la pelle pulita e idratata è un passaggio da non sottovalutare. Struccarsi sempre e usare le creme adatte al tipo di pelle è poi quell’aiuto in più che non guasta. Poi andrebbe fatto un bel peeling viso, ma anche corpo almeno una volta al mese. Se non vuoi andare sempre al centro estetico può farlo anche a casa, quasi a costo zero. Basta solo utilizzare i prodotti giusti, anche naturali come il caffè.

Pe rimediare alla mancanza di elasticità che peggiora con il passare del tempo, l’ideale sarebbe usare il collagene. Cosmetici, ma anche fiale e perché no, qualche puntura di acido ialuronico per rimpolpare il viso.

Per migliorare ulteriormente la tonicità del corpo si può fare qualche seduta di ossigeno/ozonoterapia. O, a prezzi più accessibili, anche qualche seduta di crioterapia o carbossiterapia.

Insomma, ecco qualche trucchetto per dimostrare 10 anni in meno e sentirsi più bella anche a 50 anni. Con un po’ di impegno e di costanza si possono ottenere risultati incredibili! Ma se poi vuoi fare qualche ritocchino, perché no, tutto è concesso!