Il nostro Ufficio Studi da diversi mesi ha inserito le azioni ELES nella propria watchlist con il giudizio Strong Buy long term. La società con sede a Todi, opera nel settore dei semiconduttori e attualmente capitalizza a Piazza Affari circa 50,9 milioni di euro.

Quali sono le nostre attuali valutazioni?

Rispetto al 5 maggio, sono aumentate le probabilità di andare al rialzo.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 maggio al prezzo di 4,50 in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,22 ed il massimo a 4,57.

Il nostro giudizio è che da ora potrebbe anche esplodere al rialzo il titolo ELES che rimane sottovalutato del 100%.

Procediamo per gradi ma prima facciamo una premessa sul Ftse Mib Future.

Riteniamo che dopo settimane di stretta fase laterale e continui falsi segnali, ci siano ora le probabilità di assistere ad un rialzo del 5/7% se non oltre nei prossimi 1/2 mesi. Quindi, questo potrebbe essere il momento ideale per puntare ulteriormente su titoli azionari in tendenza rialzista e con prezzi sottovalutati rispetto alle nostre stime di fair value.

Da ora potrebbe anche esplodere al rialzo il titolo ELES che rimane sottovalutato del 100%

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value a 5,48 dal precedente 4,15. I nostri calcoli basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni e sulla normalizzazione degli utili attuali, passati e futuri, portano ad un prezzo obiettivo in area 9 euro circa. Abbiamo alzato il target dal precedente 7,90.

La strategia di investimento

Il trend è rialzista di breve, medio e lungo termine e dopo alcune settimane di fase laterale, alcuni nostri oscillatori si sono posizionati in attesa di un’imminente esplosione di momentum. Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti indicazioni, mantenere alzando lo stop profit di lungo termine a 3,84 dal precedente 3,61. Supporto di breve termine a 4,12 ed obiettivo primo in area 5,24/5,80, da raggiungere in 1/3 mesi. Per chi vuole comprare a mercato, può appplicare alla propria strategia gli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.