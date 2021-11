Non solo rincari sulle bollette ma anche aumento di multe e decurtazione punti maggiorata se non si fa attenzione a rispettare il nuovo Codice della Strada

Il 9 novembre, poco meno della mezzanotte, è stato pubblicato il dDecreto infrastrutture sulla Gazzetta Ufficiale che ha stabilito il nuovo codice della strada. Quest’ultimo, entrato in vigore dal 10 novembre, riscrive diverse regole e ne introduce di nuove. Non solo rincari sulle bollette ma anche aumento di multe e decurtazione punti maggiorata se non si fa attenzione a rispettare il novo Codice della Strada.

Si va da multe più salate per chi occupa abusivamente un posto disabili fino alla regolamentazione per chi guida un monopattino. Nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio tutte le variazioni più significative ed interessanti del nuovo Codice. Con l’immediato aggiornamento dei sistemi informatici, ogni sanzione dal 10 novembre, farà riferimento alla nuova regolamentazione.

Non solo rincari sulle bollette ma anche aumento di multe e decurtazione punti maggiorata se non si fa attenzione a rispettare il novo Codice della Strada

Parcheggi: inasprite non di poco le sanzioni per chi occupa un posteggio riservato ai disabili senza averne il diritto. Sono letteralmente raddoppiate, fino ad arrivare a 672 euro e raddoppiati sono anche i punti decurtati sulla patente, adesso addirittura 6. Inoltre, a favore dei disabili, ci sarà la possibilità di sostare gratuitamente nei parcheggi a “strisce blu” in assenza di un posto riservato a loro. Si introdurranno anche i “posti rosa”, accessibili a donne incinta e genitori con bambini sotto i 2 anni.

Oggetti dal finestrino: mano pesantissima, in questo periodo dove combattere l’inquinamento, su chi getta cose dal finestrino. Anche in questo caso multe raddoppiate che arrivano fino a 866 euro.

Device alla guida: allungata la lista, oltre gli smartphone, dei dispositivi vietati durante la guida; aggiunti anche tablet, laptop e quelli che comportano un distaccamento delle mani dal volante. Pena multe salatissime e decurtazione punti maggiorata.

Auto Elettriche: dalle ore 7 alle ore 23 queste auto potranno sostare nei parcheggi con le colonnine di ricarica solo finché la batteria non sarà ripristinata, oltre scatta il divieto di sosta.

Altre sanzioni previste

Foglio rosa: con l’avvento del Covid si sono allungate le code per effettuare l’esame per la patente e perciò, per smaltirle, è stata aumentata la durata del foglio provvisorio ad un anno.

Casco due ruote: suona strano, eppure il casco per il passeggero in moto era obbligatorio solo se questo era minorenne. Da oggi l’obbligo è esteso a tutti e, l’eventuale infrazione, sarà di responsabilità del conducente.

Monopattini: da semplice moda sono ormai diventati una presenza sempre più costante nelle nostre strade, per questo è giusto dargli una regolamentazione. Velocità massima consentita di 20 km/h su strada e 6 km/h su aree pedonali, circolazione e sosta vietati su marciapiedi e obbligo di frecce, stop e freni su entrambe le ruote.

Destinazione proventi multe: per una trasparenza massima, il Comune dovrà annualmente rendere nota la destinazione data ai proventi delle sanzioni.