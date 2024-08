Settimana prossima potrrebbe dare importanti indicazioni per i mercati-Foto da pixabay.com

Dopo il forte ribasso delle scorse settimane e il successivo rimbalzo, da oggi in poi cosa potrebbero fare i mercati? Ieri è scaduto un setup statico e si è giunti ad esso con un massimo? Ora si tornerà verso il basso oppure al rialzo? Cosa è stato falso segnale? Il ribasso o questo successivo rialzo? Settimana prossima potrrebbe dare importanti indicazioni per i mercati. Da oggi in poi cosa potrebbero fare i mercati?

La view di Nuuven sui mercati

“Lunedì scorso, i mercati azionari globali sono crollati, riflettendo i timori che la Federal Reserve non riesca a tagliare i tassi in tempo per evitare una recessione. Tuttavia, i mercati si sono stabilizzati durante la settimana, sebbene la volatilità resti elevata. Nonostante le difficoltà, l’economia statunitense ha mostrato segni di resilienza, con un miglioramento dell’indice ISM del settore dei servizi. Gli investitori vedono opportunità nei settori healthcare e materiali, che hanno registrato buoni risultati. Anche l’industria chimica e il settore Medtech stanno mostrando segni di crescita, nonostante le sfide economiche globali.”

Dove potrebbero andare le azioni Generali Assicurazioni?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 22,68 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 18,155 e il massimo a 24,30. nel momento attuale i prezzi sono sotto il POC annuale, passante in area 23,40.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 21,10, segnato durante la settimana del 15 aprile. Al rialzo, solo un pronto recupero di 22,60 in chiusra settimanale potrebbe far iniziare a tornare il sereno.

Da oggi in poi cosa potrebbero fare i mercati? I livelli da monitorare nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 16 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.400

Eurostoxx Future

4.860

Ftse Mib Future

33.180

S&P500

5.554,61.

I nostri algoritmi, indicano una probabile tendenza rialzista e questa potrebbe continure se nei prossimi giorni non ci sarà una chiusura inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

17.730

Eurostoxx Future

4.675

Ftse Mib Future

31.905

S&P500

5.321.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

