Da oggi i mercati potrebbero prendere direzione

La seduta di contrattazione del 3 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.655

Eurostoxx Future

5.012

Ftse Mib Future

34.760

S&P500

5.283,4.

Per il momento non è cambiato nulla. Infatti, in base ai nostri algoritmi, la tendenza rialzista in corso potrebbe cambiare solo con una chiusura di questa settimana inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.575

Eurostoxx Future

4.995

Ftse Mib Future

34.130

S&P500

5.253.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Azioni a Piazza Affari

Negli ultimi giorni Piazza Affari e gli altri listini internazionali, hanno mostrato una certa stanchezza. A cosa porterà questo stato? Per il momento, non si ravvisano ancora swing ribassisti e quindi, “tutto potrebbe giocarsi” in questa prima settimana del mese.

Focus su Saipem

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 1,2470 e il massimo a 2,471. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 2,26. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo. Ci sono però delle divergenze ribassiste di breve termine. Il mancato superamento nei prossimi giorni di area 2,411 potrebbe portare i prezzi verso 2,237, minimo del 24 maggio. Sotto questo livello di andrebbe a convalidare un doppio massimo, che secondo i criteri dell’analisi tecnica potrebbe portare i prezzi verso l’area 2 euro.

