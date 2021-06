Forse qualcuno non sa che da oggi è possibile per il contribuente ottenere la rateizzazione della TARI: vediamo come fare. Ebbene, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto detta possibilità in caso di comprovate difficoltà economiche.

Questo perchè la TARI, come il resto dei tributi locali, può essere pagata a rate se l’amministrazione comunale concede tale beneficio. Quindi, anzitutto, bisogna consultare cosa prevede sul punto l’apposito regolamento comunale.

La maggior parte dei Comuni, infatti, ha emanato appositi regolamenti specificando le modalità per chiedere la rateizzazione. Si consideri che tale imposta viene pagata in base ai metri quadri dell’immobile di riferimento. Pertanto, molte volte, le cifre sono piuttosto elevate a prescindere dalla quantità di rifiuti effettivamente prodotta.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento TARI fino a un massimo di 72 rate mensili. Questo varrebbe anche in assenza di un’apposita disciplina regolamentare dell’ente locale di riferimento.

Per la ripartizione occorre la richiesta del debitore, nonché la condizione, anche temporanea, di difficoltà economica dello stesso. L’ente locale può regolamentare in maniera autonoma le condizioni e le modalità di rateizzazione. Tuttavia, non può derogare alla possibilità di rateizzazione di almeno 36 rate mensili per debiti di importo superiore a 6.000,01 euro.

In caso di assenza della regolamentazione comunale in materia

Sulla base delle indicazioni della Legge di Bilancio molti Comuni si sono adeguati, adottando una specifica regolamentazione in materia. Tuttavia, in assenza di essa, il contribuente può comunque chiedere la rateizzazione TARI.

In questo caso, la potrà ottenere in base ai criteri stabiliti dalla legge. Cioè avrà il diritto di accedere ad una ripartizione della somma dovuta, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Il tutto, sempre se dimostri di versare in una condizione economica di difficoltà oggettiva anche se temporanea.

