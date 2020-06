C’è poco da fare. Le orchidee sono davvero piante magnifiche. Eleganti, raffinate e colorate, piacciono davvero a tutti. Regalate un’orchidea alla vostra compagna, e vedrete i suoi occhi splendere! Le orchidee, però, sono tanto belle quanto complesse da curare. Nel terrazzo di casa danno un tocco in più, ma è una fatica farle fiorire nel modo giusto! Ma niente paura. Serviranno solo dei piccoli accorgimenti.

Curare le orchidee è difficile, ma non impossibile. Ecco tutti i segreti.

Scegliete l’orchidea giusta

Non tutti lo sanno, ma ci sono diversi tipi di orchidee. Se siete alle prime armi e il vostro pollice verde non è il massimo, scegliete l’orchidea giusta. Ce ne sono alcuni tipi più facili da coltivare in casa. Noi consigliamo il Dendobium, che è il genere di orchidea forse più famoso, con gli steli lunghi e i bellissimi fiori bianchi. In alternativa, potrete anche scegliere tra la Phalaenopsis, la Miltonia o la Cambria.

Attenzione alla luce!

I tipi di orchidee che vi abbiamo consigliato amano le temperature calde. Ma soprattutto, vogliono essere costantemente illuminate dal sole! Attenzione solo che la luce non sia diretta e che nell’aria sia presente una quantità di umidità che si aggira intorno al 60%. Cercate di posizionare le vostre orchidee in un luogo della casa con temperatura non inferiore ai 18 C° né superiore ai 28 C°.

Anche l’acqua ha la sua importanza

L’annaffiatura delle orchidee è un passaggio importantissimo. Abbondate in primavera ed estate. Tra un’innaffiatura e l’altra, però, fate scorrere un po’ di tempo. Prima di ricevere altra acqua, la vostra orchidea dovrà essere completamente asciutta. Per capire quando innaffiarla vi basterà soppesare il vaso. Se lo sentirete troppo leggero, il momento è arrivato!

Come innaffiare le orchidee nel modo corretto

Per quanto riguarda l’annaffiatura, è importante anche sapere come farla. Il metodo migliore sarà quello di immergere il vaso in una bacinella per qualche minuto. Assicuratevi che il bordo del vostro vaso sia esattamente allo steso livello dell’acqua. Cercate di compiere questa operazione soprattutto la mattina. La vostra orchidea avrà così il tempo di far evaporare l’acqua della sera prima durante la notte.

Fertilizzate con prodotti specifici!

L’orchidea ha bisogno di un liquido specifico per essere fertilizzata. Vi consigliamo di usare solo qualche spruzzo di flacone una volta ogni due settimane. Mettete invece il vaso sotto il rubinetto con acqua tiepida almeno una volta al mese. Lasciate scorrere l’acqua per 5 minuti: in questo modo tutti i sali accumulati con la fertilizzazione non saranno assorbiti dalla pianta.

Insomma, abbiamo capito che curare le orchidee è difficile ma non impossibile. Ecco tutti i segreti. Ne conoscevate già qualcuno?