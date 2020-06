Strofinate una noce sui vostri mobili e il risultato vi lascerà a bocca aperta

I mobili in legno sono uno stile di arredamento che piace a molti. Ma chi li ha in casa, sa anche quanto siano delicati. Si graffiano e ammaccano con una facilità inaudita. E rimediare a queste imperfezioni non è per niente semplice. I rimedi sul mercato infatti non solo sono molto costosi, ma a volte rischiano di rovinare il legno! Forse vi starete chiedendo cosa c’entra un mobile in legno con una noce.

Beh, provate a strofinare una noce sui vostri mobili. Il risultato vi lascerà a bocca aperta.

Come eliminare i graffi dai mobili in legno: vi basterà una noce

Sembra incredibile, ma è tutto vero! Se doveste trovare un graffio su uno dei vostri mobili in legno, non disperate. Assicuratevi di avere delle noci in casa. Prendetene una ed eseguite dei movimenti circolari su tutta la superficie danneggiata. Fate quest’operazione per qualche minuto. La noce penetrerà nel legno e, come per magia, il graffio sarà un lontano ricordo!

Se il graffio dovesse essere più profondo, abbiamo la soluzione anche per questo. Pulite bene l’area del vostro mobile, eliminando possibili schegge. Riempite poi il graffio con della gommalacca e usate della carta smerigliata per livellare il tutto. Ora prendete di nuovo la vostra noce e ripetete l’operazione che abbiamo spiegato in precedenza. Il vostro mobile sarà come nuovo!

Fori sui mobili in legno: ecco un altro rimedio efficace

Se invece il vostro mobile presenta qualche foro, usate un altro rimedio naturale. Prendete della cera d’ape morbida e spalmatela sull’area interessata. Quando si sarà indurita, il risultato vi stupirà!

In caso di ammaccature invece, vi basterà usare un oggetto che abbiamo tutti in casa. Stiamo parlando del ferro da stiro! Stendete sulla superficie uno straccio umido e premete il ferro caldo. Il legno si solleverà e farà penetrare l’umidità nelle fibre di legno!

Queste operazioni lasceranno dei piccoli segni. Ecco un piccolo trucco: nascondete tutto con del lucido a base di cera. Nessuno si accorgerà della differenza! Quindi ora sapete cosa succede se strofinate una noce sui vostri mobili. Il risultato vi lascerà a bocca aperta!