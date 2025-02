Crollano i Bitcoin ma queste 4 nuove criptovalute placheranno il turbinio del mercato

Dopo l’impennata storica dei Bitcoin dello scorso 20 gennaio, conseguente l’insediamento del neo Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, è cresciuto anche l’interesse degli investitori per le criptovalute. Muoversi nel mercato crypto non è semplice, perché i prodotti sono numerosi. Oltre a quelli ormai famosi, come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, altri potrebbero affermarsi in futuro.

Con l’annuncio dei dazi sulle merci provenienti da Canada, Messico e Cina, tuttavia, sono crollati Bitcoin ed Ethereum, creando panico e sconcerto. Per questo motivo, in molti si interrogano sulle migliori strategie per diversificare gli investimenti. In tale ottica, è utile porre l’attenzione su alcune nuove criptovalute, che potrebbero dare non poche soddisfazioni. Ma quali sono le migliori su cui investire in questo periodo?

Le 4 criptovalute su cui investire a febbraio 2025

Quattro nuove cryto hanno catturato la curiosità degli esperti. La prima è Solaxy (SOLX), nata per risolvere i problemi della blockchain di Solana, legati principalmente alla congestione della rete in seguito all’introduzione di nuove memecoin e all’aumento delle commissioni.

Solaxy, infatti, trasferisce una parte del carico di Solana su un nuovo Layer 2 ottimizzato, garantendo transazioni veloci e costi ridotti. Proprio queste caratteristiche, insieme al prezzo conveniente pari a soli 0,001626 dollari, hanno colpito i trader e incrementato la domanda dei token SOLX. Nei prossimi anni, dunque, potrebbero raggiungere nuovi massimi storici.

Occhio anche a Best Wallet (BEST), che ha migliorato e reso più sicuro ed efficiente il proprio software, in modo tale da creare un wallet di criptovalute all’avanguardia e imporsi sui concorrenti. L’app Best Wallet è dotata di numerose funzionalità che consentono una facile gestione delle crypto e assicurano la sicurezza anche delle operazioni più sofisticate.

I fruitori possono sia creare nuovi portafogli sia importare quelli già esistenti. Supporta più di 50 blockchain e si integra nell’ecosistema DeFi attraverso Best DEX. Si tratta di uno degli strumenti più completi per il mercato crypto, perché permette di rimanere aggiornati anche sui token di tendenza e di monitorare in tempo reale le prevendite. Tutti gli interessati possono accedere alla prevendita e comprare i token BEST al prezzo unitario di 0,023875 dollari.

MIND of Pepe e Meme Index: quali vantaggi per gli investitori?

MIND of Pepe (MIND) è la criptovaluta che consente di investire in un agente AI ideato per gestire in maniera intelligente e sicura il proprio portafoglio, scovare nuove opportunità, gestire i social network e lanciare token.

L’agente è in grado di captare con anticipo i segnali del mercato, grazie a una tecnologia all’avanguardia. Dalla prevendita sono stati raccolti 5,1 milioni di dollari e il costo attuale di 0,0032662 dollari la rende una delle migliori criptovalute del 2025.

Meme Index (MEMEX), infine, è la prima piattaforma di investimento in indici di memecoin. La sua peculiarità è l’introduzione di quattro diversi indici decentralizzati, che racchiude le memecoin a seconda della capitalizzazione di mercato e della soglia di rischio.

La criptovaluta derivante della piattaforma, il token MEMEX, garantirà agli investitori la possibilità di puntare non su un unico prodotto ma su tutte le memecoin classificate in uno specifico indice. In questo modo, eventuali perdite saranno facilmente compensate dai guadagni. La prevendita di Meme Index ha raggiunto 3,3 milioni di dollari e, attualmente, i token MEMEX hanno un prezzo unitario di 0,0159077 dollari.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.