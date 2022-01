La previsione del rialzo annunciata con il report di novembre non è stata proprio il massimo. Solo dopo un ribasso di circa il 20%, infatti, le quotazioni sono ripartite al rialzo. Adesso, però, le azioni IGD sono alla prova del 9: sarà rialzo o ribasso?

Come si vede dal grafico, infatti, il titolo ha raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 4,24 euro e stenta a superarlo. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare un ulteriore allungo rialzista con obiettivo in area 5,07 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 5,91 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura di area 4,24 euro, invece, potrebbe far partire un ribasso la cui entità potrà essere valutata solo a seguito del test di area 3,724 euro. La rottura di questo livello, infatti, farebbe scattare un’inversione ribassista che potrebbe spingere le quotazioni fino in area 2,3 euro, prima, e area 1,3 euro, dopo.

Da notare che al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono saldamente impostati al rialzo.

La valutazione del titolo IGD

Fatta eccezione per il Price to Book ratio e il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, tutti gli altri indicatori esprimono un’importante sopravvalutazione. Tuttavia, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Un altro importante punto di forza del titolo è legato alle prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi che sono un’importante risorsa. Secondo gli analisti, infatti, gli utili di IGD dovrebbero crescere, nei prossimi tre anni, più velocemente della media del mercato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Le azioni IGD sono alla prova del 9: sarà rialzo o ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 gennaio a Piazza Affari a 4,205 euro in rialzo dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale