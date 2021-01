Di quali siano i giochi migliori per allietare le lunghe giornate in famiglia ne abbiamo già parlato qui. Inutile dire che il più popolare tra i giochi è proprio la tombola. Questo gioco è basato sulla fortuna dei concorrenti, abilità e strategia non fanno parte di questo gioco da tavolo. Se vogliamo dilettarci con un gioco di intelligenza, forse dovremo scegliere gli scacchi o il backgammon.

Ma parte del divertimento suscitato dalla tombola sta proprio nella sua componente totalmente fatalista.

La tradizione

Per la tradizionale tombolata di Capodanno possiamo utilizzare un’edizione classica, magari quella napoletana con le immagini della smorfia. Se non possediamo un’edizione del genere possiamo creare facilmente una tombola fatta in casa con del cartoncino.

Il gioco, lo sappiamo, prevede che si estraggano numeri da un sacchetto e che chi sia in possesso dei numeri usciti completi man mano la propria cartella. Per questo motivo è importantissimo premurarsi di avere dei piccoli oggetti, preferibilmente tutti uguali, che possano oscurare i numeri usciti. È molto importante segnare quali numeri sono usciti per evitare sviste e dimenticanze che potrebbero impedirci di fare tombola!

In quasi tutte le case, per lo scopo si ricorre a una manciata di fagioli secchi. Ma cosa utilizzare per giocare a tombola se non abbiamo i fagioli a disposizione?

Cosa utilizzare per giocare a tombola se non abbiamo i fagioli

Per assolvere a questa funzione dobbiamo utilizzare qualcosa che copra il numero e che non si sposti facilmente. Per questo motivo i fagioli sono i segna numero tradizionalmente più diffusi, ma possono essere sostituiti senza impazzire a trovare delle alternative.

Possiamo usare dei quadratini ritagliati a partire da fogli di carta, dei tappi di pennarelli, dei bottoni sfusi, della pastina per la minestra. E ancora, i gusci dei pistacchi, delle clips, i tappi delle bottiglie d’acqua.

Grazie a queste idee creative e facili da reperire salveremo la tradizionale tombolata.