A tutti piace avere una casa pulita. Sia che si vogliano invitare degli ospiti, sia per stare in tranquillità una sera sul divano. Vedere le superfici splendere e sentire un odore di pulito nel proprio appartamento è una delle sensazioni più piacevoli di sempre.

È fondamentale stare attenti a igienizzare la propria casa, soprattutto in questo momento storico. Ma, al tempo stesso, non bisogna esagerare. Infatti, l’eccesso non fa bene, in nessuna situazione. E questo lo dice la scienza che ha scoperto che pulire casa può essere pericoloso quanto fumare 20 sigarette al giorno. Ecco in quali casi.

La ricerca scientifica che dimostra quanto alcuni prodotti possano essere pericolosi per la salute

Lo studio è stato condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Bergen. Gli studiosi norvegesi hanno poi pubblicato i risultati sulla nota rivista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. E quello che hanno dimostrato ha davvero lasciato tutti di stucco. Infatti, la ricerca ha dato prova che l’eccedere nel pulire casa può essere pericoloso quanto fumare 20 sigarette al giorno. Ecco in quali casi secondo i ricercatori.

La causa di questa pericolosità

Per i ricercatori, pulire la casa in modo regolare e con assiduità può dunque essere come fumare 20 sigarette ogni giorno. Questo accade a causa di alcune microparticelle che sono contenute nei prodotti chimici utilizzati normalmente per le pulizie. Questo tipo di sostanze possono risultare piuttosto irritanti per i polmoni, creando così un vero e proprio problema alla salute. C’è però un modo, secondo gli studiosi, per evitare questa insidia. Basterà infatti non usare questi prodotti ogni giorno. Lavare tutta la casa va benissimo, semplicemente bisogna stare attenti a non farlo in modo troppo assiduo. In questo modo, la salute sarà al sicuro.

