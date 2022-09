Al suono della parola “Italia”, nel Mondo subito tutti pensano alla pasta e alla pizza, un’associazione che non si discosta molto dalla realtà. Infatti penne, rigatoni e spaghetti sono un pasto che la maggior parte di noi consuma quotidianamente e che orami riteniamo insostituibile. Ma non è certo da meno la pizza, simbolo di pasto frugale, veloce e gustoso da mangiare insieme agli amici.

Per quanto riguarda la pizza, però, ogni zona d’Italia sembra proporre una propria versione di questo piatto storico. Ad esempio, a Napoli, rispetto a Roma, la pizza è più spessa con cornicioni carnosi e talvolta farciti con ricotta o fiordilatte. A tal proposito, se fossimo interessati a replicare la pizza napoletana a casa potremmo seguire delle semplici ricette. La pizza che invece presenteremo in seguito non è quella che molti immaginano, ma piuttosto una focaccia croccante e leggera.

Ingredienti e preparazione

Di seguito, infatti, vedremo la ricetta per una pizza in teglia croccante e veloce da mangiare con affettati e formaggi in sostituzione del pane. La preparazione è semplicissima e gli ingredienti sono solo quelli essenziali. Per la focaccia croccante abbiamo bisogno di:

210 g farina 00;

120 ml acqua fredda;

2 g lievito di birra;

sale;

3 cucchiai di olio di oliva.

Per realizzare l’impasto non servirà nulla più che questi 5 ingredienti. In una grande ciotola mettiamo le polveri, ovvero la farina, il lievito e il sale. Misceliamo il tutto per poi unire 3 abbondanti cucchiai di olio di oliva. Mescoliamo con una forchetta e quando l’olio sarà assorbito aggiungiamo l’acqua gradualmente. È importante che l’acqua sia molto fredda e possibilmente gassata per ottenere una maggiore croccantezza. Lasciamo che man mano la farina assorba l’acqua fin quando non l’avremo versata tutta. Ora non resta che impastare energicamente per qualche minuto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Pizza in teglia croccante e veloce da sostituire al pane e come condirla

Una volta ottenuto un panetto, rimettiamolo nel contenitore dove abbiamo impastato e copriamo con un canovaccio pulito. Lasciamo che la pizza lieviti per almeno un’oretta a temperatura ambiente. Mentre l’impasto lievita prepariamo un bagnetto aromatico per condire la pizza quando la inforneremo. Mescoliamo dell’olio, rosmarino, sale e un goccio di acqua per poi mescolare e mettere da parte.

Quando l’impasto avrà raddoppiato il suo volume trasferiamolo su una teglia e stendiamolo molto sottilmente. Una volta steso non resta che spennellarlo con il bagnetto di prima con olio e rosmarino. Inforniamo per 10 minuti a 180° e godiamoci questo croccante piacere.

