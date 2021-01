Tra i tanti obblighi di legge in Italia, cosa succede e cosa si rischia se non si comunica il cambio di residenza? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che l’obbligo di comunicazione della variazione della residenza, cambiando casa, scatta quando la nuova abitazione coinciderà con la propria dimora abituale.

Questo significa, per esempio, che vivere d’estate per due mesi in una casa vacanze non fa scattare l’obbligo di comunicazione del cambio residenza. E questo proprio perché, nella fattispecie, non si tratterà in realtà di un cambio della dimora abituale.

Ecco cosa succede e cosa si rischia se non si comunica il cambio di residenza

Detto questo, non comunicare il cambio di residenza porta al rischio di sanzioni. E precisamente non solo sanzioni civili e amministrative, ma in certi casi anche penali.

Inoltre, non comunicare la variazione di residenza, può, tra l’altro, portare il cittadino, per esempio, nel caso di autocertificazioni, a fornire delle informazioni false. Con tutti i rischi annessi e connessi.

Nel dettaglio, per la legge, la sanzione può scattare quando il cittadino, non comunicando la variazione di residenza, al fine di aggiornare correttamente il registro dell’anagrafe, diventa irreperibile.

In tal caso il cittadino, infatti, rischia letteralmente di perdere, alla lunga, tutta una serie di diritti peraltro fondamentali. Dal diritto al voto all’accesso all’assistenza sanitaria. Così come, per esempio, rischia grosso se chiede e ottiene il reddito di cittadinanza fornendo informazioni false sulla residenza.

L’obbligo della reperibilità

Ma, nello stesso tempo, per legge, non sfuggirà al recapito di notifiche e di raccomandate. E pure di atti giudiziari.

L’obbligo di comunicazione della variazione della residenza, quindi, equivale per il cittadino all’obbligo di essere sempre rintracciabile e reperibile. Non solo per l’Agenzia delle Entrate o per il postino. Ma pure per i creditori, per le Forze dell’Ordine e per qualsiasi altra pubblica Autorità.

A tal proposito, per effettuare correttamente e tempestivamente il cambio di residenza, anche comodamente online, basterà leggere questo articolo.