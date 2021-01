Manca poco alla festa degli innamorati, giusto il tempo sufficiente per imparare come preparare una perfetta glassa a specchio per la torta di San Valentino. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole semplificare il tutto con questa ricetta e il procedimento per ottenere una glassa rossa perfetta.

Ingredienti

a) 300 grammi di cioccolato bianco;

b) 160 grammi di latte condensato;

c) 100 grammi di glucosio;

d) 100 grammi di zucchero;

e) 150 milligrammi d’acqua;

f) 10 grammi di gelatina in fogli;

g) colorante rosso in gel o liquido;

h) un aroma liquido a piacere.

Procedimento

Questa ricetta spiega come preparare una perfetta glassa a specchio per la torta di San Valentino. L’operazione preliminare è quella di sciogliere la gelatina all’interno di una boule con acqua fredda. Dieci grammi di gelatina in fogli corrispondono circa a 5 fogli. In genere, la gelatina in fogli a uso non professionale pesa circa 2 grammi a foglio.

Lasciarla ammorbidire in acqua, fino a che non assumerà un aspetto completamente molle e gelatinoso. In un pentolino sufficientemente alto, versare il glucosio, lo zucchero e l’acqua e sciogliere il tutto a fuoco medio, mescolando sempre.

Termometro da cucina

In questo genere di operazioni è fondamentale disporre di un termometro da cucina. La perfetta glassa non dovrà infatti essere troppo calda o troppo fredda. Consigliamo di non superare i 100 gradi durante l’amalgama degli ingredienti sul fuoco. Solo una volta sciolti i tre ingredienti, spostare il pentolino dal fuoco e aggiungere il latte condensato.

Aggiungere il cioccolato bianco e farlo sciogliere completamente, scongiurando la presenza di grumi. In ultimo, strizzare bene la gelatina e inserirla nel composto ancora caldo, fino a scioglimento completo. In questa fase è possibile aggiungere un aroma secondo i propri gusti e il colorante rosso.

Se la glassa non è perfettamente liscia e leggera, consigliamo di passarla al colino. A questo punto, attendere il raffreddamento della glassa prima di glassare la torta. È fondamentale che la torta da ricoprire sia una torta fredda e abbastanza secca. Ideale per semifreddi.