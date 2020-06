Cosa spetta con il 67% di invalidità, quali diritti si acquisiscono quando si certifica tale grado di invalidità? Le tutele sanitarie ed economiche che la legge prevede per le persone che certificano tale grado di invalidità sono molteplici. Nel seguente articolo vi illustriamo tutte le agevolazioni e i benefici a cui hanno accesso le persone invalide al 67%.

Il sig. Rosselli, ormai ultra cinquantenne, ha da tempo dei problemi cardiaci. Tali problemi si sono acuiti nel tempo fino a trasformarsi in una insufficienza miocardica acuta su base elettrica. In buona sostanza, il sig. Roselli soffre di quelle che sono più comunemente note come gravi aritmie acute. In ragione della sua patologia la commissione medica gli ha riconosciuto il 67% di invalidità con una conseguente riduzione della capacità lavorativa. A questo punto la domanda che il sig. Rosselli si pone in seguito all’esito della certificazione medica è la seguente: cosa spetta con il 67% di invalidità, quali diritti si acquisiscono?

Esenzione ticket per invalidi al 67%

Uno dei primi vantaggi che spettano alla persona invalida al 67% è sicuramente l’esenzione ticket per invalidità. La persona invalida ha diritto a non pagare il ticket per le prestazioni specialistiche e quelle di diagnosi strumentale.

Assegno ordinario di invalidità

Con una invalidità al 67% si riduce di 2/3 la capacità lavorativa. Questo è quanto stabilisce l’art. 1 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984. Pertanto, l’interessato potrebbe avere diritto all’assegno ordinario di invalidità che riconosce l’Inps. Questa agevolazione è accessibile nella misura in cui l’invalidità riguardi specificatamente il lavoro. Questo perché l’assegno ordinario non è una prestazione assistenziale, ma previdenziale che richiede alcuni particolari requisiti.

Agevolazioni e diritti sul lavoro

Per quanto riguarda gli aspetti legati al lavoro, le principali agevolazioni sono: il collocamento mirato per categorie protette, la scelta prioritaria della sede e il congedo per invalidità di 30 giorni all’anno. Per ulteriori approfondimenti sugli aspetti lavorativi, è possibile consultare la pagina qui.

Protesi, ausili e parcheggio gratuito

Cosa spetta con il 67% di invalidità, quali diritti si acquisiscono dunque? Una persona invalida al 67% ha altresì diritto ad ausili e protesi riconosciute in base alla patologia specifica. Inoltre, è possibile anche ottenere il parcheggio per disabili riservato.