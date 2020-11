A tutti è capitato almeno una volta nella vita di vedere numeri doppi sull’orologio. Quando scatta la mezzanotte precisa, per esempio. E, da bambini, i genitori insegnano che, quando questo accade, bisogna esprimere un desiderio. Questo perché vedere numeri uguali sull’orologio, secondo la tradizione, porta fortuna. In realtà, pare ci sia un significato ancor più nascosto.

E a indicarlo sono delle pratiche spirituali molto conosciute. Allora, bisogna vedere cosa significa vedere molto spesso numeri doppi sull’orologio secondo l’esoterismo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cos’è l’esoterismo?

L’esoterismo, nello specifico, indica diverse dottrine, per lo più spirituali, che solitamente mantengono la segretezza. Questo tipo di corrente crede fortemente che ci sia una verità altra rispetto a quella del mondo tangibile. E dunque, chi crede in ciò, ricerca sempre un significato nascosto al di là di ciò che vede. Questo viene fatto per arrivare al vero nucleo della realtà, scavalcando il tangibile. Ovviamente non tutti credono a questo tipo di idee. E noi di ProiezionidiBorsa non stiamo né accalorando, né smentendo queste tesi. Questo articolo, infatti, è scritto esclusivamente a onor di cronaca, per riportare alcuni fatti del mondo.

Il significato dei numeri doppi sull’orologio

Vedere tutti 0, come a mezzanotte, indica l’ignoto, mentre una serie di 1 evidenzia dei nuovi portali che si aprono per la vita. Andando poi verso una sequenza di 2, si sottolinea un senso di frustrazione, che dovrebbe placarsi invece con una serie del numero successivo. I 4 in serie sono il simbolo della luce per la vita, mentre i 5 indicano dei forti cambiamenti che stanno per arrivare.

Ogni numero, dunque, ha un significato ben preciso e le varie combinazioni indicano sensazioni, emozioni e momenti diversi della vita di ognuno.

Dunque, ecco cosa significa vedere molto spesso numeri doppi sull’orologio. Coloro che si affidano all’esoterismo, prendono queste cose molto sul serio. La scienza, invece, non si è mai espressa in merito.

Approfondimento

Attirare fortuna e benefici tramite il numero di Nostradamus