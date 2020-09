Cosa significa dietro le quinte e come viene spesso usata questa frase? Per dare una spiegazione al riguardo dobbiamo parlare di teatro. E questo perché la quinta, detta anche teletta, è un elemento scenico. Quello che delimita proprio lo spazio scenico.

Cosa significa dietro le quinte partendo dalla rappresentazione teatrale

Cosa significa dietro le quinte è quindi chiaro. Il riferimento è a tutto ciò che a teatro e non solo il pubblico non può vedere. Non a caso la Treccani tra i significati che attribuisce a dietro le quinte c’è agire di nascosto. Ovverosia compiere una qualche azione senza scoprirsi.

Restando a teatro, su cosa significa dietro le quinte, dietro le telette gli attori aspettano di entrare in scena. Così come i macchinisti preparano al momento giusto i cambi di scena. Ma ci sono pure i cosiddetti gobbi. Ovverosia i suggeritori di battute agli attori. Specie quando questi dovessero essere in difficoltà nel ricordarsi le parole.

Dietro le quinte in italiano, backstage in lingua inglese

Cosa significa dietro le quinte e come viene spesso usata questa frase allora? La frase viene comunemente utilizzata non solo a teatro. Pure in Tv c’è il dietro le quinte. Così come quando si compie una mansione senza l’attribuzione del merito. In tal caso si dice che è stato qualcuno a lavorare dietro le quinte.

Pure agire dietro le quinte è una frase molto utilizzata. Ma in questo caso spesso viene utilizzata in senso negativo. Ovverosia quando di nascosto qualcuno opera per cambiare dei risultati. Oppure il corso di qualche evento.

Possiamo inoltre tradurre in inglese dietro le quinte con una sola parola. Si tratta del cosiddetto backstage. Ed è un termine utilizzato proprio per definire una qualsiasi attività che si svolge dietro le quinte. Che sia uno spettacolo una rappresentazione teatrale. Ma anche un programma Tv o un concerto musicale.