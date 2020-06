Le risorse gratuite per migliorare il tuo inglese

Hai studiato l’inglese e senti di aver raggiunto un buon livello.

Eppure volte ti colgono dei dubbi, proprio quando devi scrivere un’importante e-mail di lavoro. Non sei sicuro dell’efficacia di una presentazione o dei contenuti del tuo sito. Oppure vuoi semplicemente ampliare il vocabolario per esprimerti in modo più soddisfacente.

Non ti serve un corso per imparare la lingua, ma un metodo per perfezionarla.

Qui ti propongo alcuni strumenti di semplice utilizzo per rendere il tuo inglese impeccabile.

Ognuna di queste risorse gratuite per migliorare il tuo inglese può aiutarti in modo specifico.

Google Translate è sicuramente la più famosa.

Con Google Translate puoi tradurre frasi lunghe e interi siti web, un vantaggio che la rende unica. I limiti principali sono l’assenza di spiegazioni, regole ed eccezioni; la traduzione a volte può risultare letterale e priva di interpretazione. Tuttavia lo strumento si sta perfezionando sempre più, grazie al contributo della Google Translate Community.

Questa comunità internazionale suggerisce continui miglioramenti del servizio. Entrando a farne parte, oltre a contribuire all’accuratezza delle traduzioni, puoi testare e ampliare le tue conoscenze in modo completamente gratuito.

Wordreference è uno dei più noti e autorevoli dizionari online. Troverai definizioni, trascrizione fonetica, pronuncia, sinonimi, coniugazioni e forme composte. Wordreference contiene anche esempi, eccezioni e i famigerati phrasal verbs. Anche qui ci viene in grande aiuto una community, il Wordreference Forum. Grazie a questa risorsa potrai chiedere chiarimenti per i tuoi dubbi specifici e trovare svariati esempi e suggerimenti preziosi.

Reverso Context

Funziona come un motore di ricerca e fornisce esempi da testi bilingui elaborati da intelligenza artificiale. Le frasi sono tratte da contesti reali e coprono svariati registri linguistici, dai più ai meno formali. Anche con Reverso Context è possibile ascoltare la pronuncia e trovare sinonimi. E come per le precedenti risorse, è possibile registrarsi e contribuire con feedback che migliorano l’accuratezza dei risultati.

Grammarly è un’altra delle risorse gratuite per migliorare il tuo inglese.

Si tratta di un’estensione applicabile a browser oppure a software di scrittura, e offre suggerimenti mentre scrivi. Prevede un pacchetto base gratuito e una versione premium, con caratteristiche aggiuntive. Grammarly offre feedback in tempo reale e consigli personalizzabili. Potrai migliorare grammatica e chiarezza, ma anche tono e stile, direttamente mentre aggiorni un profilo oppure scrivi un’e-mail.