Dopo il ritiro della patente cosa si può guidare? La domanda è d’obbligo visto che senza la patente è alto il rischio. Quello di poter effettuare solo brevi spostamenti a piedi o con la bicicletta. E questo specie se nel luogo di residenza non c’è un’adeguata offerta di mezzi pubblici.

Allora, cosa si può guidare dopo il ritiro della patente? Al riguardo c’è da dire che senza patente l’accesso a tutti i veicoli a motore viene inibito. Basti pensare che, in base alla potenza, chi è senza patente, perché ritirata, non può utilizzare nemmeno la bicicletta elettrica.

Cosa si può guidare dopo il ritiro della patente? Divieto di utilizzo di mezzi a motore

Di conseguenza, chi subisce il ritiro della patente non dovrebbe preoccuparsi di cosa può guidare. In quanto la limitazione agli spostamenti è davvero stringente. Ma dovrebbe subito adoperarsi per fare ricorso. Ovverosia per impugnare il provvedimento di ritiro della patente. E meglio se con l’assistenza di un buon avvocato.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Per esempio, se la patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza quando arriva la notifica? Questa in genere arriva entro massimo un mese. Nel provvedimento notificato c’è indicata la durata del ritiro della patente.

E nello stesso tempo l’automobilista ha sempre il diritto di fare ricorso. E di presentarlo al giudice di pace competente per territorio entro quando? Il termine è di massimo 30 giorni dalla notifica. Fermo restando che seguire questa via ha senso solo se si hanno elementi utili e prove. Che permettano con buone probabilità di ribaltare la decisione del prefetto.

Per esempio, se la patente è stata ritirata per sei mesi il ricorso presentato di norma viene accolto parzialmente. Per esempio, il giudice di pace può ridurre il tempo di ritiro della patente da 6 a tre mesi. E quindi si rientra prima nel possesso del titolo di guida.

Mai guidare se la patente è stata ritirata, ecco cosa rischi

Nel frattempo, si raccomanda di non guidare mai se la patente è stata ritirata. E questo perché si rischia il sequestro del veicolo. Unitamente ad una super multa ed alla revoca della patente. La situazione può poi farsi drammatica. Quando si guida senza patente e si verifica un incidente. Anche quando poi venisse accertato di non avere colpa.