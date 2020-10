La settimana appena conclusa si può riassumere con il titolo di questo articolo “Nel breve periodo sono ancora da preferire operazioni al ribasso sul Ftse Mib Future, nel lungo i rialzisti tengono ancora”. Come vedremo nel seguito, infatti, nonostante i numerosi sforzi fatti da ambo le fazioni in campo, la situazione rimane ancora incerta con le quotazioni che si trovano sotto importanti resistenze.

Ancora una volta, quindi, bisognerà monitorare ogni chiusura giornaliera per capire dove si potrebbero dirigere le quotazioni.

Alla chiusura del 2 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 18.978 in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Tutta la settimana si è sviluppata intorno al livello in area 19.020. Abbiamo, infatti, assistito a chiusure giornaliere superiore e inferiori a questo livello senza che le quotazioni riuscissero a prendere una direzione definitiva.

Visto il tentativo di rompere la resistenza anche nell’ultima seduta della settimana e il conseguente fallimento, i ribassisti sono ancora avvantaggiati, ma la cautela è d’obbligo.

Rimane, quindi, sempre favorito lo scenario che vede al I obiettivo di prezzo in area 18.175. La partita di breve periodo si deciderà su questo livello. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire un rialzo delle quotazioni con conseguente inversione rialzista. In caso di rottura in chiusura di giornata, invece, le quotazioni si potrebbero dirigere verso area 16.000, prima, e 14.000, poi.

Possiamo, quindi, concludere che nel breve periodo sono ancora da preferire operazioni al ribasso sul Ftse Mib Future.

