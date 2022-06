Al giorno d’oggi in Italia, al fine di esibire il codice fiscale, occorre avere con sé la tessera sanitaria. Mentre in passato il codice fiscale come documento personale veniva rilasciato a parte sempre sotto forma di tesserino plastificato.

Inoltre, a partire dal 2011, per la tessera sanitaria c’è stata un’ulteriore evoluzione attraverso il rilascio delle tessere plastificate con il microchip. Cosa che permette, tramite apposita procedura di attivazione, di utilizzare la tessera sanitaria pure come Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della privacy. Vediamo allora di approfondire tutti questi aspetti e anche quando la tessera sanitaria è utile e sostanzialmente indispensabile per il cittadino.

Cosa si può fare con la tessera sanitaria e come si trasforma in Carta Nazionale dei Servizi

Nel dettaglio, la tessera sanitaria serve, per esempio, tutte le volte che si devono acquistare dei farmaci oppure tutte le volte che si devono prenotare degli esami di laboratorio. Lo stesso dicasi per le visite specialistiche o, semplicemente, ogni volta che il cittadino si reca dal medico di famiglia oppure porta i figli dal pediatra.

Ecco cosa si può fare con la tessera sanitaria, essendo il documento personale che apre le porte all’accesso alle prestazioni che sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La tessera sanitaria in genere ha una scadenza che è pari a 6 anni. Per i cittadini extracomunitari, invece, la scadenza è collegata alla scadenza del permesso di soggiorno. In generale, quando scade, senza dover presentare alcuna richiesta, il rinnovo della tessera sanitaria avviene in automatico. La spedizione al cittadino che è a cura del MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come la TS si può utilizzare pure come Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Tutte le tessere sanitarie che sono dotate di microchip possono essere utilizzate pure come Carta Nazionale dei Servizi. Se in possesso dei codici PIN e PUK, la tessera sanitaria si può infatti abilitare come Carta Nazionale dei Servizi. Serve solo un PC connesso a Internet, al fine di installare l’apposito driver, e un lettore di smart card.

Una volta attivata, la tessera sanitaria come CNS permetterà di accedere ai servizi online della PA. In questo modo, infatti, la TS-CNS diventa in tutto e per tutto un’identità digitale ai fini dell’accesso online ai servizi della Pubblica Amministrazione. Al pari della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e dello SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Ecco, dunque, cosa si può fare con la tessera sanitaria e come si trasforma in Carta Nazionale dei Servizi.

