Cosa scegliere tra Pompei ed Ercolano? Accomunate dallo stesso tragico destino, vi spieghiamo perché forse è preferibile visitare Ercolano piuttosto che Pompei.

Un messaggio dagli dei

È una tiepida giornata di fine ottobre e la vita procede normalmente nelle due città di Pompei ed Ercolano. A dire il vero qualcuno è un po’ preoccupato. Da qualche tempo il grande Vulcano borbotta. Probabilmente gli dei avranno un messaggio da dare agli uomini, non c’è da preoccuparsi.

D’un tratto il boato. Lapilli e pomici fuoriescono dal cratere. È il panico generale. La cittadina è in fermento come non mai. Urla di stupore miste a lamenti di terrore si odono per le vie di Ercolano. Minacciose nuvole di color grigio e dalla temperatura infernale si dirigono a velocità elevata proprio in direzione di Ercolano. L’apocalisse si è travestita di fango ardente. Centinaia di persone invadono le strade. La folla corre verso il mare, in un vano tentativo di fuga e salvezza.

Ercolano non si sveglierà più, sommersa da decine di metri di materiale vulcanico. I corpi di alcune centinaia di fuggiaschi, ammassati, verranno ritrovati nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso.

Programmare la visita

Se avete in programma una visita in Campania proviamo ad aiutarvi nell’individuare cosa scegliere tra Pompei ed Ercolano.

Una cosa è certa. Il fascino di Pompei è unico nel suo genere. Ma se preferite godere di un’esperienza di visita più intima, meno affollata, forse Ercolano è preferibile. Qualora foste accompagnati da bambini, ad Ercolano avranno maggiori possibilità di scorrazzare liberi, senza il timore di perdersi. E senza l’assillo del controllo e della calca dei visitatori.

Sommersa dal fango

Inoltre, il seppellimento di Ercolano, sigillata dal fango, ha consentito un diverso e migliore stato di conservazione di molti oggetti. In particolare, quelli in grado di fornire le maggiori informazioni sulla vita di tutti i giorni. Come ad esempio le suppellettili e gli arredi delle case, letti e tavolini: Ercolano ci ha lasciato tutto.

Una fuga con monete e gioielli

Inoltre, al momento del loro ritrovamento, quei fuggiaschi di cui si è parlato prima si sono rivelati preziose fonti di informazioni. Molte matrone, fiduciose di salvarsi, presero con sé i loro gioielli. Come i loro corpi mummificati anche i gioielli si sono conservati fino ai giorni nostri. Collane, bracciali e orecchini d’oro e d’argento: la borghesia di Ercolano era sicuramente di alto lignaggio. Qualcuno, tra i fuggiaschi, ebbe l’accortezza di prendere con sé anche il maggior numero di monete possibili. Un autentico tesoro è stato ritrovato insieme a loro. Raccolte in bisacce di pelle o in piccoli cesti conosciamo le monete che circolavano a quel tempo. La speranza di sopravvivere non abbandonò mai i residenti di Ercolano.

Ecco spiegate le principali motivazioni su cosa scegliere tra Pompei ed Ercolano, dove la vita si interruppe tragicamente lasciandoci una testimonianza senza pari dall’antichità.