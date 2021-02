Basta aceto o altri prodotti. Il frigo che emana cattivi odori, ogni volta che lo si apre, non lo desidera nessuno. Un frigo pieno di batteri perché si dimentica il formaggio con la muffa dentro, non lo vuole nessuno. Per fortuna esiste una soluzione, ed eliminare i cattivi odori e batteri del frigo è facilissimo con questi oggetti.

La puzza del frigo può derivare da molte cose. Ad esempio un cibo scaduto di cui uno non si era accorto. Oppure magari si va fuori città e salta la luce in casa. Al ritorno l’odore presente sarà veramente vomitevole. Quindi si inizia a pulire con i soliti metodi aceto, bicarbonato, alcool. Dopo un po’ tutto fa brodo e si prova di tutto. Ma ora si può vivere serenamente, perché eliminare i cattivi odori e batteri del frigo è facilissimo con questi oggetti.

Il bambù

Un oggetto da tenere sicuramente nel frigo è il carbone attivo al bambù. In commercio esistono moltissimi prodotti di questo tipo. Si acquista il contenitore e la ricarica, così ogni volta che finisce si può sostituire. Il carbone attivo al bambù deumidifica l’aria del frigo la pulisce. Inoltre serve anche a mantenere i cibi più a lungo. Questo oggetto non andrà cambiato ogni settimana, perché il bambù dura moltissimo tempo, anche anni.

Deodorante all’ozono

Un altro super oggetto è il deodorante all’ozono. Infatti questo oggetto si inserisce nel frigo e serve a purificare l’aria, rimuove gli odori, uccide germi e batteri. La batteria è ricaricabile e non ha sostanze nocive al suo interno. Questo oggetto si può mettere nel frigo, ma si può mettere anche negli armadi, scarpiere, garage o in qualunque altra parte della casa.

Con questi oggetti il frigo non avrà più cattivi odori. E se si dovesse scegliere il secondo oggetto anche la casa sarà libera dai batteri.

