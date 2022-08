Un dono in genere è sempre ben accetto, ma in realtà bisogna sempre fare molta attenzione pure nel fare i regali. In quanto, tra il galateo e la superstizione, ci sono degli oggetti che non andrebbero regalati mai non solo ai parenti ed agli amici, ma anche al partner.

Tra le usanze e le credenze popolari, infatti, alcuni oggetti regalati, per chi è superstizioso, potrebbero essere del tutto sgraditi. In quanto porterebbero sfortuna, dolore ed anche cattivi presagi. Ed in tal caso si rischia davvero di fare una brutta figura. Vediamo allora quali sono alcune delle cose e degli oggetti che non si dovrebbero regalare mai e poi mai. Praticamente a nessuno.

Cosa non regalare a parenti e amici tra superstizione e galateo

Nel dettaglio, di norma alle persone superstiziose sarebbe bene non regalare mai dei coltelli da cucina. In quanto potrebbero portare dolori ed anche litigi. Pure regalare i fazzoletti è fortemente sconsigliato. In quanto, rispetto ai coltelli, questi invece porterebbero lacrime. Così come anche regalare le scarpe sarebbe sbagliato. In quanto si tratta di un regalo che, secondo la superstizione, tende ad allontanare le persone.

Ecco cosa non regalare a parenti e amici, ma non finisce qui. In quanto pure il portafoglio rientra tra i regali a rischio. In questo caso il portafoglio si può regalare, ma non deve essere mai vuoto. Ci devono essere infatti dei soldi dentro, per esempio una moneta portafortuna. Il perché è presto detto. In quanto il portafoglio vuoto è di cattivo auspicio. Mentre con i soldi dentro il segnale è quello che anche in futuro questo possa ospitare tanto denaro.

Lo stesso discorso per il portafoglio, inoltre, vale pure per il salvadanaio. Ovverosia mai regalarlo vuoto, ma con dei soldi dentro. Basta giusto una moneta che, fin dall’antichità, viene vista come un simbolo di prosperità e di buon auspicio per il futuro.

Perché in base alla superstizione ed alle credenze popolari non bisognerebbe mai regalare una spilla ad una donna

Pure donare una spilla ad una donna, anche se questa magari è di valore, potrebbe essere un regalo alquanto sgradito. In quanto allo stesso modo la spilla può pungere e quindi, secondo la superstizione e la credenza popolare, porterebbe dolore. Al riguardo si può anche dire, in linea generale, che quando si fa un dono ad una persona superstiziosa occorrerebbe sempre evitare i regali che sono rappresentati da cose o da oggetti appuntiti.

