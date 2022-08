Perfetta per festeggiare l’imminente Ferragosto. Imperdibile per accontentare amici e parenti durante pranzi e cene estive e semplicemente goduriosa da leccarsi i baffi. La parmigiana bianca è una gustosa variante della tradizionale ricetta della nonna, con le melanzane indorate e fritte.

La ricetta che prepareremo quest’oggi è anche più leggera rispetto a quella classica, giacché non necessità di frittura. Le melanzane, infatti, andranno velocemente grigliate. Di seguito, tutto l’occorrente per questa strepitosa parmigiana bianca di melanzane che può essere servita sia fredda che calda.

Ingredienti per 4 persone

1,5 Kg di melanzane;

500 g di besciamella;

200 g di scamorza;

150 g di prosciutto grattugiato;

50g di parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.

Strepitosa parmigiana bianca di melanzane senza sugo e frittura. Procedimento

Realizzare la parmigiana è molto semplice anche perché non ci sarà bisogno neanche di preparare il sugo di pomodoro. L’operazione più lunga sarà lavare le melanzane, spuntarle, tagliarle a fette e grigliarle, aggiungendo anche un pizzico di sale. A questo punto, bisogna preparare la besciamella. Versare un po’ sul fondo di una pirofila e adagiare le melanzane per creare il primo strato. Poi, aggiungere la scamorza a pezzetti ed ancora il prosciutto cotto. Insaporire con una spolverata di pepe e poi aggiungere altra besciamella. Creare un secondo strato di melanzane e condire come fatto in precedenza. Se possibile creare anche un terzo e un quarto strato. Poi, concludere con una spolverata di parmigiano e far cuocere in forno alla temperatura di 180°C per 25 minuti.

Consigli extra

Per rendere ancora più gustosa la parmigiana si potrebbe aggiungere anche un po’ di pesto di basilico. In questo caso, si può anche evitare di aggiungere il prosciutto cotto. La parmigiana bianca di melanzane si conserva in frigorifero per un massimo di 2 giorni, possibilmente riposta in un contenitore con chiusura ermetica.

Informazioni utili sulle melanzane

La melanzana è il frutto di Solanum melongena, ovvero una specie che appartiene alla famiglia delle Solanaceae. Un prodotto che sembrerebbe avere radici in India ma per la prima volta le melanzane furono coltivate in Cina.

Secondo gli esperti 100 g di melanzane apportano circa 20 calorie, distribuite in:

55% di carboidrati;

25% di proteine;

E 20% di lipidi

Inoltre, 100 g di melanzane contengono circa 92,30 g di acqua e una percentuale abbastanza alta di fibre. Queste ultime aiuterebbero a tenere sotto controllo i valori del colesterolo nel sangue.

