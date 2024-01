L’anno è partito con il vento in poppa per i mercati americani e tutto lascerebbe pensare che questa scia potrebbe continuare. Quali sono invece i pericoli? Le serie storiche proiettano un anno rialzista con il minimo che potrebbe formarsi nel primo trimestre o al massimo maggio, per lasciare poi spazio a una salita fino alla fine dell’anno. C’è da rimarcare subito un aspetto che è “fuori media storica” ed è il seguente: se il minimo si formasse a maggio, questo sarebbe un caso che dal 1898 ad oggi si è verificato poche volte, anzi pochissime. E se si verificasse il contrario di quanto si prevede in base ai calcoli statistici ponderati sulle serie storiche? Cosa farebbe scendere Wall Street per tutto il 2024?

L’anno tipico e andamento medio dal 1898 ad oggi

Abbiamo normalizzato tutti gli andamenti annui dei mercati americani e abbiamo notato che in media un anno positivo sale dell’11% circa.

L’indice in media sale dall’inizio dell’anno fino alla fine di giugno, con due pause. Una verso la seconda metà di

marzo e l’altra tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Tra luglio e agosto l’indice procede in laterale per poi scendere fino a fine ottobre. Da qui inizia una salita fino

alla fine dell’anno.

Invece, negli anni negativi questo pattern sembrerebbe invertirsi, e dove prima abbiamo trovato il minimo troveremo il massimo e viceversa. Quindi, attenzione a quello che accadrà in questo primo trimestre e cosa accadrà nel successivo. Uno swing negativo già entro marzo e poi confermato a giugno potrebbe far invertire la nostra previsione rialzista per l’anno 2024.

Cosa farebbe scendere Wall Street per tutto il 2024? Il breve termine

La chiusura della seduta borsistica del giorno 23 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.905,45

Nasdaq C.

15.425,94

S&P500

4.864,60.

Non cambia nulla fino a venerdì. Infatti in base ai nostri calcoli solo quello che accadrà il 25 gennaio darà indicazioni abbastanza affidabili. Se la seduta e chiuderà sotto questi livelli (sono stati aggiornati rispetto a ieri) ci dovremo preparare a una fase ribassista, altrimenti ravviseremo probabilità ulteriori a favore della continuazione rialzista:

Dow Jones

37.109

Nasdaq C.

14.755

S&P500

4.691.

Lettura consigliata

Economia americana a rischio recessione? Ecco le previsioni di alcuni analisti