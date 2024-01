Economia americana a rischio recessione? Ecco le previsioni di alcuni analisti

Lo scorso anno si è chiuso in maniera molto positiva per i mercati americani, creando notevole fiducia negli investitori. Per il 2024, tuttavia, gli analisti parlano di un rischio recessione. Cerchiamo di capirne di più.

Economia americana a rischio recessione? Sarebbe quello che sostengono alcuni degli analisti delle maggiori banche mondiali, tra le quali figurano JP Morgan, Citigroup e Deutsche Bank.

La notizia è stata riportata anche dalla rivista Forbes, che si è soffermata sulle considerazioni degli analisti in merito al presunto rischio recessione. Vediamo cosa potrebbe accadere a breve secondo le più recenti previsioni.

Economia americana a rischio recessione? Cerchiamo di capirne di più

Già per il 2023 gli economisti prevedevano una recessione dei mercati americani. Tuttavia, questa non si è verificata. Ciò non vorrebbe però dire siano del tutto fuori pericolo, anzi.

Gli analisti prevedono che entro i prossimi 18 mesi l’attesa recessione potrebbe verificarsi, con tutte le temibili conseguenze del caso.

I motivi che spingono gli analisti a formulare questa previsione

Diversi indicatori anticipatori, infatti, suggerirebbero questo rischio: la curva dei rendimenti invertita, ad esempio, comporta una probabilità di recessione superiore al 50%.

Inoltre, sebbene ciò non sia tecnicamente indicativo di una recessione, i funzionari della FED sostengono che la crescita della produzione economica statunitense sarà di appena 1,4% nel 2024. Si tratterebbe, come riporta Forbes, della ”crescita più debole dal 2009” escludendo il terribile anno della pandemia da COVID-19.

Le conseguenze di una possibile recessione sui mercati statunitensi

Cosa accadrebbe in caso di una recessione, anche soltanto lieve? Secondo Goldman Sachs, l’S&P 500 subirebbe un calo di oltre il 20%, scendendo a 3.700.

Vien da sé capire che le conseguenze di una recessione sarebbero preoccupanti per gli investitori. Pertanto, non resta che augurarsi che lo scenario profilato dagli analisti non si verifichi neanche nel 2024.

Le voci contrarie

Non tutti gli analisti sono però d’accordo con questa previsione. Ad esempio, secondo gli analisti di Goldman Sachs e non soltanto, le azioni americane aumenteranno nel 2024 e le probabilità di una recessione nei prossimi mesi sono molto lievi, cioè del 15%.

Lettura consigliata

3 titoli italiani con la migliore performance del decennio secondo Equita SIM