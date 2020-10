Talvolta, per inviare oggetti da un posto ad un altro, ci avvaliamo del servizio di spedizione. Ciò accade quando non possiamo consegnarlo noi stessi, oppure il pacco è particolarmente pesante, va mandato in un posto lontano o per altre ragioni. Fatto sta che può accadere che si verifichino problemi durante la spedizione. Si pensi all’ipotesi in cui il pacco venga smarrito o danneggiato durante il tracking. A questo punto, si ci chiede come bisogna muoversi in questo caso, ossia: “cosa fare se il corriere non consegna il pacco?

Per prima cosa, bisogna andare subito sul sito della compagnia di spedizioni e verificare il tracking, ovvero la tracciabilità dello stesso. In tal caso, si potrà capire quale ne sia stata la sorte e capire se risulta già consegnato o ancora in transito. Se, da questa prima verifica, emerge qualcosa di strano, occorre contattare il servizio clienti della compagnia di spedizione. Si pensi all’ipotesi che il pacco che dal tracking risulti consegnato, invece non lo è mai stato. Se dal servizio clienti non emerge un quadro chiaro della situazione e la loro assistenza non è soddisfacente, come spesso accade, bisogna aprire un reclamo.

Reclamo alla compagnia di spedizione

Nel reclamo occorre indicare il numero della spedizione e procedere ad una descrizione del pacco o meglio di quale fosse il suo contenuto, se richiesto. Il reclamo, solitamente, viene inoltrato tramite il modulo di contatto messo a disposizione dalla compagnia. Esso può essere presentato sin dal giorno lavorativo successivo alla data termine di consegna e, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di spedizione. Se la merce risulta, invece, danneggiata o manomessa ed è stata spedita con un pacco assicurato, occorrerà effettuare il reclamo entro 15 giorni dalla consegna. In tal caso, andrà conservato il pacco o, comunque, la confezione esterna, unitamente al suo contenuto per dimostrare il danno.

Rimborso del pacco smarrito

Quindi, a fronte della domanda: “cosa fare se il corriere non consegna il pacco?”, si procederà con l’indicare come avviare la richiesta di rimborso. Sul punto, è bene precisare che ogni compagnia di spedizioni ha una sua politica. Vediamo, quindi, come chiedere il rimborso, a seconda di quale sia lo spedizioniere che avrebbe dovuto provvedere alla consegna del pacco.

Cosa fare se il corriere non consegna il pacco? Poste Italiane

Per il rimborso da chiedere a Poste Italiane (MIL:PST), occorre utilizzare il modello disponibile sul sito ed entrare nell’apposita area “contattaci”. In tal caso, si potrà inviare la richiesta online, evitando di fare file allo sportello. In caso contrario, si stampa il modulo e lo si consegna all’ufficio postale oppure lo si può spedire alla Casella Postale 160, 00144 Roma. E’ possibile, inoltre, chiedere assistenza ad un operatore, chiamando al numero verde 803.160. Sicchè, in caso di pacco smarrito o danneggiato, Poste italiane provvederà al rimborso entro 40 giorni.

Bartolini

Ovviamente, nel medesimo caso in discorso, di pacco smarrito o danneggiato, anche le compagnie private sono tenute al rimborso. Bartolini, ad esempio, in caso di merce non assicurata rimborsa 1€ per ogni kg di peso lordo del pacco, in caso di smarrimento o danneggiamento. Se, invece, il pacco sia stato regolarmente assicurato, il rimborso sarà fatto entro i limiti della cifra assicurata.

DHL

DHL, invece, distingue tra trasporti nazionali via terra e quelli via aerea. Nel primo caso, il rimborso è pari al valore alla cifra minima tra la merce e 1 € al kg, fino a un massimo di 30 €. Invece, nel secondo caso, è pari all’importo minore tra il valore del pacco e 20 € al kg, fino a un massimo di 30 €. Altra distinzione viene fatta, poi, tra i trasporti internazionali via terra e quelli via aerea. Anche qui, nel primo caso, viene rimborsata la cifra minore tra il valore del pacco e 10 €, fino a un massimo di 80 €. Nel secondo caso, il rimborso spetta tra il valore del contenuto e 20 kg, fino a un massimo di 80€.

TNT

Anche TNT, come DHL, distingue tra trasporto nazionale e internazionale. Dunque, in caso di pacco nazionale, se il pacco è stato consegnato in ritardo, smarrito o rovinato, è rimborsato per 1 € ogni kg di merce. Invece, per la spedizione internazionale via terra, rimborsa 10 € per ogni kg di merce, per danneggiamento o perdita. In caso di ritardo, invece, restituisce il totale del costo della spedizione. Per quanto riguarda, poi, i trasporti internazionali via aerea, il rimborso per danno, perdita o ritardo è pari a 20 € per ogni kg del pacco.