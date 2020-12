Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come sappiamo, tutte le banche prevedono un plafond, cioè un limite massimo giornaliero e mensile, per i clienti che pagano con carta. Ora, cerchiamo di capire cosa fare in caso si superamento del limite della carta di credito. Innanzitutto, chiariamo che non tutti possono chiedere l’innalzamento del predetto limite. Infatti, quest’ultima è un’opportunità concessa a coloro che hanno richiesto il pagamento della carta di credito a rate.

In tal caso, sarà necessario, semplicemente, compilare un apposito modulo. Dopodiché, entro un certo termine, la banca darà riposta positiva o negativa al riguardo. Tuttavia, la facoltà di chiedere l’aumento del limite, a prescindere da chi sceglie l’opzione di pagare a rate, spetta a chiunque. Cioè, anche gli altri clienti, qualora fosse necessario, possono richiedere l’aumento del limite della carta. In questo secondo caso, però, l’iter è un po’ più complesso. Sicché, per avere tutte le informazioni sulla procedura, che possono variare da una banca all’altra, occorre contattare l’assistenza clienti della carta di credito.

Cosa accade una volta superato il limite

Alla domanda: “ cosa fare in caso di superamento del limite della carta di credito?”, chiariamo taluni aspetti più specifici. Il limite di utilizzo della carta di credito, corrisponde alla somma mensile e talvolta quotidiana che si può spendere. Il limite, tuttavia, può essere innalzato, secondo quanto sopra indicato. Tuttavia, cosa accade una volta superato il limite? Certo, in quel caso, non è che si va incontro a sanzioni o interessi.

Semplicemente, occorre attendere il mese successivo, per ottenere la nuova disponibilità. Tuttavia, per evitare di non incorrere nello stesso problema il mese successivo, basta avvalersi delle applicazioni a disposizione per tenere sotto controllo le spese. Si tratta, appunto delle applicazioni smartphone che ci tengono aggiornati al riguardo. In alternativa, si può contattare il servizio clienti. In quest’ultimo caso, verranno offerte tutte le informazioni sulle disponibilità e le scadenze.

Quindi, una volta superato il limite spendibile della carta di credito, si può decidere di contattare il proprio istituto di credito per richiedere l’ innalzamento della soglia a disposizione. Questo cambiamento potrà essere sia definitivo che temporaneo, a seconda delle esigenze. In ogni caso, la procedura sarà la stessa. Tuttavia, è bene sapere che, solitamente, la banca è più incline a concedere degli innalzamenti temporanei anziché definitivi.

