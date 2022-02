Come già discusso nei precedenti report, da luglio in poi c’è un incubo che agita le notti degli investitori che hanno puntato su BFF Bank ed è la resistenza in area 7,83 euro (I obiettivo di prezzo). Come si vede dal grafico, infatti, è già la terza volta che il titolo raggiunge questo livello senza riuscire a superarlo. La conseguenza nelle situazioni precedenti è sempre stata la stessa. Rapido ritorno in area 6,5 euro circa e successiva ripartenza rialzista.

La storia si ripeterà? Cosa fare con le azioni BFF Bank che per la terza volta in pochi mesi si fermano sulla stessa resistenza?

Sono queste le domande cui cercheremo di dare risposta nel prosieguo di questo report.

Come dicevamo, la resistenza da monitorare al rialzo si trova in area 7,827 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un allungo rialzista fino in aera 9,295 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione della proiezione rialzista si trova in area 10.76 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, il livello da monitorare è quello che corrisponde alla chiusura settimanale più bassa da luglio in poi: 6,5 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione di tendenza che potrebbe avere la sua massima estensione ribassista in area 3 euro. Da notare che questo livello potrà essere calcolato con precisione solo dopo che l’inversione di tendenza è stata confermata.

La valutazione del titolo BFF Bank

Negli ultimi quattro mesi sul titolo ci sono stati alcune variazioni al rialzo sul target price da parte di alcuni analisti. Allo stato attuale il consenso è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank rimane un titolo molto interessante. Il titolo, infatti, presenta un rapporto prezzo/utili molto inferiore al suo settore di riferimento (6,9 vs 15,8).

D’altra parte, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo azionario.

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a quota 7,375 euro in ribasso dell’1,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale