Per risparmiare tempo e denaro e mantenersi in forma ecco come allestire una palestra in casa a costo zero con il fai da te

Fare movimento per mantenersi in salute e migliorare la propria forma fisica dovrebbe essere una costante nella vita di tutti i giorni. A volte, però, trovare il tempo per andare in palestra può essere difficoltoso, così come pure sborsare cifre non proprio irrisorie per abbonamenti o attrezzi fitness da sistemare in casa.

Se tuttavia si desidera dimagrire o definire alcune zone del proprio corpo, è inevitabilmente necessario un allenamento regolare ed eseguito con criterio. La soluzione più appropriata, in questi casi, è creare un angolo fitness all’interno di casa e farlo in economia.

Tipologie di allenamento

Una prima modalità di allenamento è sicuramente quella a corpo libero. Questa prevede una serie di esercizi, come flessioni, squat, o addominali, senza l’uso di strumenti specifici se non un tappetino, sul quale stendersi per alcune di queste attività.

La seconda, invece, vuole l’ausilio di particolari attrezzi. Ma se in questo caso il costo può scoraggiare il primo approccio all’allenamento, è possibile ovviare al problema grazie a due espedienti. Il primo riguarda l’utilizzo di alcuni elementi d’arredo ed oggetti comuni, con cui è possibile eseguire numerosi esercizi ginnici. L’altro, invece, vede la realizzazione di attrezzi per il fitness grazie all’arte del recupero e a un po’ di manualità. Grazie al fai da te, infatti, si possono riprodurre polsiere, manubri o sandbag, efficaci tanto quanto quelli professionali, in modo semplice e soprattutto risparmiando molti soldi.

Se non si vuole quindi rinunciare ad un corpo bello, sano e performante la soluzione è quella di allenarsi a casa. Ma vediamo nel dettaglio come realizzare le attrezzature utili all’allenamento.

Il miglior attrezzo multifunzione che si possa utilizzare è la sedia. Appoggiandola al muro per evitare che si muova, è possibile effettuare step, distensioni, piegamenti e squat. Usata poi come appoggio, si possono eseguire slanci frontali, laterali o posteriori.

Il bastone della scopa è un altro oggetto utilissimo per eseguire torsioni poggiandolo sulle spalle, oppure per essere usato come bilanciere nell’esecuzione di squat o stacchi bulgari.

Bottigliette d’acqua o tubi in PVC possono essere utilizzati come pesi. È sufficiente riempirli con acqua, sabbia o sassi in base al peso che si vuole ottenere e sigillare le aperture.

Per realizzare cavigliere e polsiere, è possibile ricorrere a dei vecchi calzini. Bisogna riempirli di fagioli secchi o sassolini, cucire l’apertura ed applicare del velcro per poterli indossare.

Per fare potenziamento muscolare e quindi squat, affondi, o girate sul petto è ottima la sandbag. Basta servirsi di un borsone dotato di due cinghie resistenti e riempirlo, in base al peso che si desidera, di sabbia o terriccio.

Con un sacco di patate si può improvvisare una kettlebell per eseguire squat più impegnativi o lo swing.

Per realizzare un bilanciere, si può utilizzare uno zaino da trekking: essendo dotato di fasce per l’addome e rinforzi, è perfetto per squat ed affondi più ardui. È sufficiente riempirlo con qualche libro.

Per risparmiare tempo e denaro e mantenersi in forma, non resta quindi che scegliere il percorso di allenamento più adatto alle proprie esigenze ed iniziare.