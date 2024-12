Cosa fa guadagnare veramente in Borsa?

Niels Bohr affermava che “è molto difficile prevedere, specialmente il futuro.” Sappiamo dallo studio delle serie storiche che i mercati e l’economia tendono a oscillare fra opposti con una certa regolarità. Il passaggio fra una fase e l’altra ha una certa durata. Durante tutte le fasi, ci sono delle riviste specializzate che pubblicano a livello internazionale le raccomandazioni degli analisti. In sostanza, questi esprimono giudizi sui target di prezzo di strumenti finanziari quotati (azioni, commodities, valute, ecc.). Spesso questi giudizi tendono a influenzare la massa degli investitori. C’è chi si pronuncia su quanto durerà un rialzo, cercando di indicare con precisione dove si

formerà il minimo o il massimo del movimento. Chi durante un ribasso, esprime target molto profondi, a volte da far accapponare la pelle. Chi invece, durante un rialzo, target stellari. Le previsioni o cosa fa guadagnare in Borsa?

Il segreto

Pur riconoscendo la validità orientativa di massima delle raccomandazioni, a parer nostro servono a poco. Anzi, spesso, molto spesso, fanno andare la massa degli investitori dalla parte contraria, facendoli comprare sui massimi o vendere sui minimi.

Attenzione! C’è una previsione che batte tutte le altre, ed è la migliore su tutto e tutti: come in natura assistiamo alla ciclicità delle stagioni, come la nostra vita e ogni vita del nostro pianeta, i mercati e l’economia si muovono per stagioni.

Al ribasso seguirà il rialzo, a recessione, l’espansione. Ogni fase durerà più o meno come nel passato, ma la certezza è che si ripeterà.

Il nostro consiglio è davvero semplice, le previsioni sui target di prezzo e tempo vanno lette catalogandole per quelle che sono

un giudizio che potrebbe arrivare prima o dopo. Qualcuno diceva che il “cimitero di Wall Street è pieno di bare di coloro che hanno investito troppo presto o troppo tardi.”

L’investitore che vuole sopravvivere e guadagnare e battere il banco dei mercati, deve fare una sola cosa a parer nostro:

leggere poco, fregarsene dei giudizi, comprare in ottica di lungo termine, incrementare sui ribassi e mantenere per lungo termine.

Ma tutti coloro che ogni tanto appaiono sulla cronaca come i super maghi, ovvero coloro che non sbagliano un colpo?

A parer nostro è quasi contro la matematica fare previsioni precise con una certa regolarità, fare operazioni di breve termine sempre vincenti. Questo non significa che non ci siano casi portentosi e in Italia ci sono 1/2 traders che stanno facendo delle cose strepitose e molti raccontano e testimoniano le loro gesta.

La nostra è una semplice constatazione. Un’eccezione ci sarà e ci sono come appena scritto, ma fra i vincenti, a parer nostro, fatto 1.000 ne vediamo 999 fra coloro che comprano e mantengono di lungo termine diversificando e approfittando dei ribassi.

Quanto scritto potrebbe far adirare qualcuno. Il nostro consiglio allora diventa ancora più semplice ed è il seguente:

chi guadagna ed è un mago non avrà difficoltà a farci vedere il suo conto corrente trading degli ultimi 20 anni.

E anche in questo caso, forse chi ha comprato e mantenuto, chi ha approfittato dei ribassi incrementando ed ha mantenuto, avrà guadagnato molto ma molto di più.

