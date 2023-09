Cosa coltivare sul balcone a settembre? 3 verdure da piantare per risparmiare mangiando a costo zero

Si può coltivare l’orto sul balcone piantando verdure genuine in autunno? La risposta è sì! Se vuoi risparmiare e mangiare verdura coltivata da te, ecco che piantare!

Hai sempre desiderato di avere un piccolo orto sul terrazzo ma non sai da dove cominciare? Magari ci stai pensando da un po’ e ora hai deciso di agire anche per necessità. Un piccolo raccolto potrebbe darti un po’ di respiro visto che fare la spesa è sempre più costoso. Ma poi sai che soddisfazione raccogliere le verdure che hai coltivato tu a chilometro zero? Allora perché non piantare proprio a settembre questi semi e assicurarti un raccolto di verdure fresche e gustose.

Cosa coltivare sul balcone a settembre, non solo erbe aromatiche

Le erbe aromatiche sono le piante che tutti prima o poi abbiamo coltivato sul balcone. Sono utili per insaporire i nostri piatti ma alcune sono anche degli incredibili repellenti per gli insetti. Il prezzemolo, ad esempio, si può ancora seminare a settembre perché più resistente del basilico. Ma non tutti sanno che settembre è il mese ideale per seminare la lattuga e in generale tutte le insalate. Si adatta benissimo a tutti i terreni e in 60 giorni, massimo 90 giorni, potrai raccogliere buonissimi cespi. Scegli la lattuga romana se usi dei vasi stretti, crescono in altezza e puoi piantarne diverse in poco spazio. Puoi anche piantare gli spinaci e raccogliere le foglie più giovani per assaggiarle in meno tempo.

Poi ci sono le carote, fantastiche per una bella insalata, per il brodo o anche per una torta. Per coltivarle avranno bisogno di un terreno sabbioso, un vaso profondo e irrigazioni una volta ogni tanto. Dovrai aspettare un po’ per raccogliere, almeno 2 mesi a seconda della varietà, ma ne vale la pena. Saranno pronte per il raccolto giusto in tempo per l’inverno.

Sì ai cavoli ma anche a questo insaporitore indispensabile in cucina

I cavoli, come il cavolo verza e il cavolo cappuccio, possono essere seminati a settembre per una coltivazione invernale. Hanno tempi piuttosto lunghi però, quindi difficilmente potrai mangiarli prima di 4 mesi. Piuttosto semina le cime di rapa, ci vogliono solo 2 mesi per coltivarle. Per finire, abbiamo la regina degli insaporitori, la cipolla, di preciso la cipolla invernale. Pianta i semi vicino a quelli delle carote, così si proteggeranno a vicenda dai parassiti.

Insomma, ecco cosa coltivare sul balcone a settembre e raccogliere il tuo raccolto in poco tempo. Con poca fatica e un po’ di cura potrai avere un orto produttivo tutto l’anno. Così mangerai sicuramente verdure appena raccolte e sane, praticamente a chilometro zero. E una volta preso il via potrai coltivare sempre più prodotti e non spendere neanche più un euro all’ortofrutta. Un bel sollievo se vuoi risparmiare qualcosina sulla spesa.