La Federal Reserve deciderà sui tassi domani. Frattanto, UBS in un recente report ritiene che da settembre in poi i tassi potrebbero essere tagliati anche per due volte nel corso dell’anno. Cosa accadrà questa settimana a Wall Street?

Focus sull’oro

Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 2.323. Da inizio anno la materia prima ha segnato il minimo a 2.040,2 il massimo a 2.476,5. Dopo che in area 2.400 sembra essersi formato un pattern di doppio massimo, i prezzi hanno iniziato un ritracciamento. Fin dove potrebbe portarsi questo movimento e quali sono i livelli che invece potrerebbero far ritornare la fase rialzista di breve termine?

Fino a quando non verrà superata area 2.406,7 (massimo del 7 giugno) in chiusura giornaliera e poi settimanale l’obiettivo primo delle prossime settimane potrebbe essere posto in 2.206,2, punto dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni.

Azioni Apple

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 163,85 e il massimo a 196,94. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 197 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile, è impostato in area rialzista. Non segnaliamo al momento sui nostri oscillatori, delle divergenze ribassiste di breve termine, anche se negli utimi giorni i prezzi hanno centrato una trend line in modo millimetrico. Questa parte dai minimi del 25 ottobre dello scorso anno. La tenuta nei prossimi giorni di area 186,62 (minimo del 23 maggio) potrebbe portare i prezzi verso nuovi massimi, anche superiori a quellis egnati nel 14 dicembre del 2023 a 199,10. Sopra questo livello, i prezzi potrebbero continuare a salire anche velocemante. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dal sito Marketscreener sono le seguenti:

Accumulate con target a 205,4 dollari.

Cosa accadrà questa settimana a Wall Street? I livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 10 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.868

Nasdaq C.

17.192

S&P500

5.360,7.

La tendenza come indicata dai nostri algoritmi continua a rimanere rialzista. Variazione quindi, da rialzista a ribassista, solo se la chiusura giornaliera e poi settimanale sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.645

S&P500

5.234.

Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni.

