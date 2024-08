Si entra da oggi in poi in una fase che negli anni scorsi (il 2022 e il 2023) ha visto iniziare ribassi fino al mese di ottobre. Si ripeterà il copione? Come al solito, seguiremo i prezzi per capire. Cosa accadrà da ora fino ad ottobre sui mercati?

La view di Mirabaud AM sui mercati

” Una recente analisi discute le recenti tendenze dei mercati finanziari influenzate dagli indicatori macroeconomici e dall’andamento delle buste paga negli Stati Uniti, che hanno sollevato dubbi sulla possibilità di una recessione imminente. Si analizza anche la curva dei rendimenti statunitense, invertita da 18 mesi, e l’andamento dei mercati obbligazionari, suggerendo che una chiara distinzione regionale guiderà la performance nella seconda metà dell’anno. In Europa, si consiglia di mantenere una durata più lunga delle obbligazioni, mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito si vedono opportunità specifiche nel mercato high yield. Infine, si osserva come le dinamiche politiche e le elezioni statunitensi potrebbero influenzare i mercati, con un’enfasi su strategie di investimento flessibili per capitalizzare sui differenziali di mercato.”

Dove potrebbero andare le azioni Saipem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 1,97 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,2470 e il massimo a 2,471. Il minimo annuale per il momento si è fermato sul POC dell’anno in corso.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato proprio dal recente minimo di 1,97. Al rialzo, solo un pronto recupero di 2,45 potrebbe far iniziare a tornare il sereno. I grafici sembrerebbero non promettere nulla di buono nel breve termine.

Cosa accadrà da ora fino ad ottobre sui mercati? I livelli di breve termine secondo i nostri algoritmi e calcoli di probabilità

La seduta di contrattazione del giorno 14 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.960

Eurostoxx Future

4.742

Ftse Mib Future

32.458

S&P500

5.455,21.

Oggi scade un setup rilevante. Inbfatti questa data spesso ha fatto iniziare movimenti direzionali fino al mese di ottobre. Cosa accadrà da ora in poi? I nostri algoritmi, indicano una probabile continuazione della tendenza ribassista se non ci sarà una chiusura odierna superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

Fino a quando la tendenza in corso non subirà variazioni, gli obiettivi ribassisti proiettati potrebbero rimanere i seguenti:

Dax Future

16.258 (media mobile a 200 settimane)

Eurostoxx Future

4.069 (media mobile a 200 settimane)

Ftse Mib Future

29.704 (media mobile a 400 giorni)

S&P500

5.007 (media mobile a 200 giorni) .

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

Lettura consigliata

5 segni zodiacali che entro la fine dell’estate faranno jackpot con un investimento vincente