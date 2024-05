Analisi e previsioni per i mercati americani-Foto da pixabay.com

Dopo il forte rialzo degli ultimi mesi, e dopo che i mercati hanno superato indenni i pericoli che ad alcuni sembravano insormontabili, siamo giunti alla scadenza del setup rosso annuale. Cosa accadrà da oggi a Wall Street? Si ripartirà al rialzo oppure inizierà una discesa di alcune settimane? La tendenza grafica, come definita dai nostri algoritmi è ancora rialzista, anche se alcuni oscillatori presentano delle divergenze negative.

Previsioni economiche

I mercati hanno reagito positivamente al rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti, ma alcuni funzionari della FED, come il vicepresidente Philip Jefferson, hanno invitato alla cautela riguardo alle previsioni sulla politica monetaria.

Steven Bell, chief economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments, vede nelle dinamiche dell’inflazione un segnale positivo per futuri tagli dei tassi di interesse, con potenziali ulteriori rialzi dei mercati entro fine anno. (Questo sarebbe in linea con le attese sul quarto anno del ciclo presidenziale americano n.d.r.). Bell prevede che le Banche centrali dell’Eurozona e del Regno Unito taglieranno i tassi più di quanto attualmente previsto, avvicinandosi all’1% entro la fine dell’anno.

Negli Stati Uniti, l’inflazione resta incerta a causa del particolare trattamento della componente degli affitti nell’IPC. Bell osserva che i consumatori statunitensi, avendo speso più del loro reddito, stanno ora riducendo i consumi, il che potrebbe ridurre la crescita e abbassare i prezzi.

In Europa, l’economia dell’Eurozona e del Regno Unito è in ripresa, e questo non dovrebbe ostacolare i tagli dei tassi previsti. Bell sottolinea che, nonostante la lieve recessione prevista, il Regno Unito ha mostrato una crescita più forte del previsto e ulteriori miglioramenti sono attesi.

In sintesi, Bell prevede che la ripresa economica globale, la diminuzione dell’inflazione e i tagli dei tassi d’interesse creeranno un contesto favorevole per i mercati finanziari, con prospettive di ulteriori guadagni entro la fine del 2024.

Cosa accadrà da oggi a Wall Street? Occhio a oggi e domani

La seduta di contrattazione del 22 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.671

Nasdaq C.

16.801

S&P500

5.307.

Probabile inizio di una fase ribassista se la chiusura di questa settimana sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

39.370

Nasdaq C.

16.300

S&P500

5.192.

