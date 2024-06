Siamo arrivati a un momento importante per i mercati americani Da inizio anno, la salita è di oltre il 10% e tranne ritracciamenti veloci del 2/3%, al momento i grafici sembrano dare ulteriori indicazioni rialziste. Una buona parte degli investitori rimane comunque scettica, e continua a puntare il dito contro i tassi, inflazione, guerra in Ucraina e in Israele e ancora contro un’eventuale recessione economica. Frattanto, nonostante queste preoccupazioni e questioni sul tappeto, i mercati sono saliti di ben oltre il 50% dai minimi di ottobre del 2022 e di oltre il 25% da quelli dell’ottobre 2023. La giornata odierna è a parer nostro interlocutoria. Jerome Powell non farà altro che rimarcare che l’approccio rimarrà sempre lo stesso: si continuerà a mantenere il polso della situazione ogni qualvolta che verranno pubblicati i dati macroeconomici rilevanti ai fini dell’inflazione. E per quanto riguarda i prezzi azionari, cosa accadrà a Wall Street dopo la FED?

Uno sguardo al lungo termine

In tempi non sospetti, era il gennaio del 2021, abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra mappa previsionale per ild ecennio in corso

In base a questa mappa, fra ottobre del 2022 e il marzo del 2023, probabilmente si è formato il minimo decennale. Al momento, i nostri algoritmi continuano a propendere per questa tesi. La view è la seguente:

un forte ritracciamento, anche superiore al 20/25% è atteso fra il 2027 e il 2028. Fino a quealla data ci saranno stop fisiologici fra il 7 e il 15%. Queste probabilità sono il risultato di un accurato studio sulle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Cosa accadrà a Wall Street dopo la FED? Come mantenere il polso della situazione?

La giornata di contrattazione dell’11 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.868

Nasdaq C.

17.343

S&P500

5.375,3

Ieri non è cambiato sostanzialmente nulla. Infatti, la tendenza come indicata dai nostri algoritmi continua a rimanere rialzista. Cosa potrebbe portare a un’inversione? Chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.747

Nasdaq C.

16.645

S&P500

5.234.

Vediamo oggi cosa accadrà e gli effetti che potrebbe avere sui prezzi dei prossimi giorni. Per il momento, tranne sorprese, non ci sono particolari preoccupazioni, anche se qualche divergenza negativa inizia ad intravedersi. Ricordiamo che in questo mese, precisamente il 27, è attesa la scadenza di un cluster rilevante di prezzo/tempo.

Lettura consigliata

2 macchine da cucire ricercatissime e con cui guadagnare una fortuna