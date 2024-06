Come sapere se il tuo volo sarà turbolento e quali sono le tratte più turbolente al mondo

Una delle più grandi paure per chi viaggia in aereo è la questione delle turbolenze. Di recente è successo un fatto non proprio felice: a causa di una violenta turbolenza è morta una persona e sono rimaste ferite decine di persone. Ci riferiamo all’aereo Boeing 777-300ER che andava da Londra a Singapore, che ha ricevuto dati un po’ contrastanti.

Alcune fonti parlano di una perdita di quota di 2000 metri, altre smentiscono rispondendo su una altitudine di neanche 150 metri, cosa che di sicuro non allevia le ansie. L’ansia dalla notizia in poi, il morto e gli oltre 30 feriti sono i fatti accertati.

Urla fuori dal coro e si fa sentire a gran voce, per una vicenda in effetti molto rara. Rara, ma non impossibile, ed avete ragione: le cancellazioni dei voli sono aumentate e non è un caso. Dovreste cancellare la vacanza? Probabilmente no, specie quando la paura è ben peggiore della situazione reale; esiste, però, un sito apposito dove ci sono i dati delle aree di volo dove si specificano le turbolenze. Andiamo a vederlo.

Prima di tutto: cosa significa turbolenza

In primis, per turbolenza si intende un movimento d’aria irregolare che crea mutamenti veloci e repentini nell’altitudine o nella parte d’attacco dell’aereo.

Le turbolenze hanno quattro tipi a seconda di quanto sono pesanti: quelle più light si sentono a malapena, quelle medium spostano qualche oggetto non fissato, quelle heavy creano cambiamenti d’altitudine molto bruschi mentre quelle extreme portano al fuori controllo.

Il sito per prevedere le turbolenze: come funziona Turbli.com

Ci stiamo riferendo a Turbli.com, che mostra tutti i dati disponibili di una certa tratta (turbolenze, vento, sbalzi eccetera).

È un sito semplice che usa i modelli meteorologici più famosi per dare una panoramica di volo, con tanto di mappe interattive ed aree di turbolenza. Tali mappe si aggiornano ogni 6 ore e mostrano le turbolenze basandosi sui colori.

Le previsioni meteo funzionano inserendo il percorso da punto A fino a punto B (come con Google Maps per intenderci) dando ma le previsioni meteo si aggiornano più velocemente e possono essere predette fino a 3 – 12 ore prima.

Perché usare Turbli.com? Ecco quali sono i voli più turbolenti: prestate attenzione

Turbli.com dà previsioni in quota di crociera, ossia quella dove la maggior parte di noi viaggia in aereo. I dai usati mostrano più di un centinaio di migliaia di registrazioni di voli del 2023.

Grazie a ciò è stata generata una lista delle rotte di volo peggiori in questo sensi. Il problema? Non è sicuramente prima, ma Milano è nella lista con due rotte: Milano – Ginevra e Milano – Zurigo.

In ogni caso, le rotte più turbolenti al mondo sono le seguenti, in ordine:

Santiago – Santa Cruz; Almaty – Bishkek; Lanzhou – Chengdu; Centrair – Sendai; Milano – Ginevra; Lanzhou – Xianyang; Osaka – Sendai; Xianyang – Chengdu; Xianyang – Chongqing; Milano – Zurigo.

Una buona notizia, però: non siamo fra gli aeroporti con le turbolenze più alte. Quelli sono: