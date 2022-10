Corsi di formazione gratuiti per lavorare come operatore OSS o ausiliario ASA

Così come i soldi non piovono dal cielo, lo stesso dicasi per il lavoro. Su questo fronte la sfida si vince solo investendo tante energie, tanta passione e dedizione per la propria professione. Inoltre bisogna essere disposti a formarsi sempre, per almeno 2 ragioni. La concorrenza degli altri lavoratori è spietata, mentre il mercato (datori di lavoro e/o cliente) pretende sempre il massimo.

Detta diversamente, più valore aggiunto si è in grado di produrre e maggiori saranno sia i possibili guadagni che le chances occupazionali.

Al riguardo vediamo adesso due corsi di formazione gratuiti per lavorare come operatore OSS o conseguire un Attestato di ausiliari ASA. Si tratta di due bandi ancora attivi a cui potenzialmente iscriversi se interessati ed in possesso degli opportuni requisiti.

Il corso di formazione gratis per chi vuole lavorare nel campo della salute

Il Mondo della sanità e della salute in senso lato è da sempre alla ricerca di personale disposto a lavorare per il benessere e la cura altrui. Oltre a medici e infermieri, infatti, sono richiesti anche gli OSS (Operatori Socio Sanitari) e gli ASA, ossia gli Ausiliari Socio Assistenziali.

Al riguardo segnaliamo due appositi corsi di formazione di cui uno a Rho, alle porte di Milano, e l’altro a Ravenna, in Emilia Romagna. Si tratta di due percorsi formativi finanziati da Umana mediante il fondo Forma.Temp, completamente gratuiti per i candidati selezionati.

Il corso per Ausiliari Socio Assistenziali

A Rho la data di inizio prevista per il corso ASA è stata quella del 4 ottobre. Tuttavia, la pagina dedicata al percorso sul sito di Umana avvisa che le iscrizioni sono ancora aperte. Il percorso mira a formare oltre 20 operatori ASA che siano di supporto alle tipiche attività socio-sanitarie della loro sfera di operatività.

Il ciclo di studi si snoda in 800 ore complessive di formazione, di cui 450 ore di teoria e le restanti 350 ore di tirocinio. La partecipazione è aperta ai maggiorenni con una buona conoscenza della lingua italiana e in possesso della licenza media. Oppure di un titolo equivalente nel caso di candidati con titolo di studio straniero.

L’ammissione al corso prevede una prova di selezione. Ai frequentanti che supereranno l’esame finale verrà consegnato l’Attesto di qualifica professionale ASA riconosciuto dalla Regione Lombardia.

Vediamo il secondo dei corsi di formazione gratuiti per lavorare come operatore OSS o ASA

Il percorso di formazione che conduce al titolo di OSA a Ravenna coinvolgerà 25 partecipanti. Esso avrà inizio il 21 novembre e anche in questo caso sarà gratuito per chi si candida e riuscirà a superare le selezioni. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di formare figure idonee a lavorare sin da subito, al termine del ciclo di formazione, nelle strutture dedicate.

In questo caso sono previste 1.000 ore di formazione, di cui 550 di teoria ed esercitazioni e il resto in attività di tirocinio. La partecipazione è aperta ai candidati maggiorenni e in possesso di un titolo di istruzione come per il corso precedente.

Per entrambi i percorsi (ASA e OSS), per maggiori info e/o candidature si consiglia al Lettore di visitare le rispettive pagine web dedicate sul portale di Umana.