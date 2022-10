A novembre la fortuna bacerà 2 segni, ma Giove porterà problemi a Cancro e Leone

Ottobre sta volgendo al termine e, come ogni inizio, il mese di novembre ci fa essere più propositivi e pieni di speranza. Questo mese inizierà con il pianeta Giove come protagonista e novembre premierà alcuni fortunati segni dello zodiaco. Giove è il Pianeta che rappresenta la crescita personale, la prosperità e la fortuna. Ecco perché questo evento astrologico potrebbe portare molta fortuna ed opportunità ad alcuni segni. Tuttavia la buona sorte non sarà così generosa con tutti. Scopriamo insieme quali saranno i 2 segni più fortunati del mese di novembre e per quali invece sono in arrivo brutte notizie.

A novembre la fortuna bacerà 2 segni zodiacali d’Aria con soldi e nuovi amori

Novembre premierà il segno dei Gemelli con una fortuna sfacciata sul lavoro. Un progetto che ha richiesto molto impegno ed energie andrà finalmente in porto regalando guadagni decisamente sopra le aspettative. Questi soldi extra aiuteranno i nati sotto questo segno ad affrontare una spesa imprevista che generava preoccupazioni e ansie. Anche in amore le cose vanno a gonfie vele e per i single si prospetta un mese pieno di nuovi incontri e situazioni intriganti.

Novembre sarà il mese fortunato anche dell’Acquario. La fortuna sta premiando questo segno già da qualche giorno e nelle prossime settimane potrà contare sul favore dei pianeti Giove e Venere. Il mese inizierà con il sorriso grazie a un ritorno dal passato che potrebbe portare molta felicità, ma anche sentimenti contrastanti. La prima parte del mese è quella in cui dovremo gettare le basi per crescere professionalmente e consolidare il nostro ruolo. Queste mosse potrebbero fare crescere in maniera considerevole i guadagni grazie a nuovi clienti ed incarichi.

Problemi in amore e nel lavoro per il Cancro

I nati sotto il segno del Cancro potrebbero soffrire perché sottovalutati da superiori e colleghi. In realtà, i Cancro rientrano tra i segni zodiacali che possiedono il carattere del leader. Tuttavia, il pianeta Giove potrebbe ostacolare per tutta la prima parte del mese gli affari e i guadagni. Questa situazione avversa porta sofferenza e tensioni nella vita quotidiana e anche qualche discussione in famiglia. Nonostante ci sia una grande voglia di cambiamento, molti Cancro potrebbero sentirsi intrappolati in una condizione che non porta serenità. Il dialogo di coppia scarseggia e molti Cancro non si sentono compresi dal partner. Per ribaltare le sorti sarà necessario attendere la seconda parte del mese, momento in cui la situazione astrale potrebbe addirittura ribaltarsi.

Preoccupazioni e solitudine in arrivo per il Leone

Mentre a novembre la fortuna bacerà 2 segni d’Aria, per il Leone le cose non andranno affatto bene. I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi sopraffatti dagli eventi. Una serie di cambiamenti nelle ultime settimane ha sconvolto l’equilibrio emotivo di alcuni Leone che adesso si sentono in ansia. Questa situazione porta molta preoccupazione, paura di non essere all’altezza di un nuovo ruolo, ma anche possibili piccoli problemi di salute. Occorrerà mantenersi leggeri e mangiare sano se vogliamo digerire e riposare bene. Per quanto riguarda l’amore, i Leone dovranno fare i conti con pensieri negativi che spingono gli appartenenti a questo segno zodiacale a chiudersi in casa. Potrebbero essere settimane in cui scarseggia la voglia di vedere gli amici, ma soprattutto di conoscere nuove persone. La situazione sarà in ripresa soltanto tra un paio di settimane: occorrerà avere pazienza.