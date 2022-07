L’estate è la stagione principe degli ortaggi come pomodori, peperoni, melanzane e zucchine. Quest’ultime si prestano benissimo a preparare degli antipasti estivi economici e alternativi. Lo stesso può dirsi delle melanzane, ricche di vitamine ed antiossidanti, oltre che molto versatili in cucina. Vediamo in questa sede alcune varianti su come prepararle nella bella stagione. Entriamo nel vivo, dunque, ecco 2 modi di cucinare le melanzane in modo facile e veloce.

Per chi intende prepararle usando il forno

Ingredienti (per 4 persone):

3 melanzane medio-grandi;

500 g di pomodorini ciliegino;

1 vasetto di olive verdi denocciolate;

1 cucchiaio di capperi;

sale, olio Evo e origano q.b.

Laviamo e mondiamo le melanzane prima di tagliarle con uno spessore di circa 1 cm. Poniamo le fettine su una teglia rivestita di carta da forno e pratichiamo dei tagli in superficie per permettere al condimento di penetrare. Poi passiamo un filo d’olio, qualche presa di sale e di origano e inforniamo una prima volta a 180° per 15 minuti.

Nel frattempo laviamo e tagliamo a pezzetti il pomodori e sciacquiamo le olive prima di tritarle grossolanamente. Adesso uniamo pomodori, capperi e olive e condiamo con un filo di sale, olio e origano. A questo punto apriamo il forno, condiamo le melanzane e diamo una seconda cottura (12-15 minuti).

Ecco 2 modi di cucinare le melanzane in modo facile e veloce e da servire come contorno o antipasto vegetariano

Ora vediamo una ricetta delle melanzane alla griglia, la cui preparazione può essere fatta con largo anticipo e consumata all’occorrenza. Diamo uno sguardo agli ingredienti (per 4 persone):

3 melanzane grandi;

2 spicchi d’aglio;

una presa di peperoncino;

un ciuffo di prezzemolo;

sale e olio Evo q.b.

Laviamo e asciughiamo le melanzane prima di mondarle dalle estremità. Poi le adagiamo sul tagliere e le affettiamo a rondelle o in senso longitudinale. Lo spessore dovrà essere medio, tenendo conto che da esso dipende anche il tempo di cottura.

Adesso disponiamo le fettine di melanzane su una piastra ben calda e cosparsa con del sale fino (servirà a non farle attaccare al fondo). Giriamo le fettine su ambo i lati per ricavare una cottura uniforme e andiamo oltre fino a completamento.

Versiamo in un piatto piano 5-6 cucchiai di olio, una presa di sale e una di peperoncino. Poi aggiungiamo il prezzemolo e l’aglio tritati molto finemente, prima di dare una rapida girata. A questo punto passiamo velocemente le melanzane grigliate e le disponiamo su un piatto da portata.

